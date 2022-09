Rareș Bogdan a povestit momentul în care un înalt demnitar european și-a schimbat părerea despre România: A început să plângă

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a vorbit despre lucrurile pe care România le face pentru Uniunea Europeană și cum Ylva Johansson, comisarul European pentru Afaceri Interne, și-a schimbat părerea despre țara noastră atunci când a venit și a văzut „bunătatea și buna cuviință a românului“:

„Peste 50% din totalul grâului pe care îl folosește Italia, Franța și Olanda este grâu din Ucraina. Acest grâu, ca să ajungă în vestul Europei, traversează cu sute de camioane, zilnic, România, respectiv încă trei, patru sau cinci trenuri, plus câteva barje, plus câteva vagoane care se încarcă în Portul Constanța.

Noi suntem deschiși, noi am arătat solidaritate, am arătat spirit uman în fața războiului și migranților. Domn’le, lucrurile trebuie să fie prezentate extrem de clar. Noi am dovedit toată deschiderea din lume, am făcut hub la Suceava, am deschis granițele, oamenii și-au dat și cămașa de pe ei și pâinea de la gură pentru cei care erau în necaz. Am dovedit spiritul european de care noi vorbim, zi de zi, la Bruxelles. Păi ăsta este spiritul european și el înseamnă, de fapt, bunătatea românului, buna cuviință a românului, omul care te ajută când ești în necaz.

Noi am dovedit asta și toți s-au șocat. A venit aici Ylva Johansson, comisarul European pentru Afaceri Interne, care era o critică a României și i-au dat lacrimile. O tipă extrem de dură, din nordul Europei, a venit și a zis: Domn’le, eu aveam altă imagine despre România. Mi-am schimbat total punctul de vedere. România trebuie să fie în Spațiul Schengen, românii sunt europeni.

Păi noi suntem europeni de 2.000 de ani, noi am apărat Europa de la Iancu de Hunedoara, la Ștefan cel Mare, când ăia fugeau și se băgau în hrube. Noi suntem europeni, ăsta e spiritul nostru, noi am dat culturi europene, am dat arhitecturi europene și am participat activ la ceea ce înseamnă civilizația europeană. Cum să fiu eu, ca român, ținut la marginea Europei doar de niște decizii politice?“, a spus, la DC News, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a vorbit despre perspectivele guvernării formațiunii sale politice cu Partidul Social Democrat:

„Ați avut un rol fundamental la victoria PNL de la alegerile europarlamentare din 2019, din care a decurs rezultatul alegerilor următoare. Atunci atacați foarte tare PSD-ul. În opinia dumneavoastră, PSD-ul este doar un tovarăș de drum în vremuri de restriște sau este un partid care s-a reformat și nu vă e rușine cu el?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu, e un partid alături de care, astăzi, formăm o guvernare și eu cred că această guvernare poate să țină nu doar doi ani, ci încă 6 ani dacă ne știm a respecta reciproc, dacă stabilim o conduită destul de clară, putem gândi o guvernare de tip german fără niciun fel de problemă. Europenii nu sunt foarte diferiți, nu au nici trei urechi, nici patru mâini nici nemții. Au doar un sistem mai bine pus la punct, dar nu sunt nici mai inteligenți, nici mai buni“, a spus Rareș Bogdan.

„Poate doar un pic mai serioși, din punct de vedere al culturii. Noi suntem mai veseli, nu că am fi neserioși“, a replicat Bogdan Chirieac (citește continuarea AICI).

