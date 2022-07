Rapid - FCSB, derby de foc în Giulești. Toni Petrea: Avem prilejul să arătăm adevărata faţă a echipei noastre

'Întâlnim o echipă cu un nume în fotbalul românesc. Jucăm pe noul Stadion Giuleşti unde cu siguranţă va fi o atmosferă incendiară, ştim toţi cât de fanatici sunt suporterii rapidişti. Dar noi trebuie să fim pregătiţi. Rapid a pierdut greu în prima etapă pe terenul campioanei, a făcut un joc bun şi cu puţină atenţie putea scoate un egal.', a spus Petrea.

'Aşa că ne aşteptăm la o partidă disputată şi dificilă din care sper să scoatem cât mai mult. Nici nu am avut prea mult timp să ne gândim la ce s-a întâmplat joi în Conference League. Într-adevăr, am pierdut un joc după o evoluţie nu foarte satisfăcătoare, dar acum avem prilejul să arătăm adevărata faţă a echipei noastre', a mai afirmat Petrea.

'Nu pot să mă declar mulţumit de acest început de sezon, asta e clar'

'Nu pot să mă declar mulţumit de acest început de sezon, asta e clar. Căutăm explicaţii, dar mai degrabă soluţii pentru a trece de acest moment, unul nu tocmai plăcut. O primă explicaţie ar fi că nu suntem 100% pregătiţi, nu avem ritm de joc. Deşi am alergat la ultimul meci, trebuie să ne dozăm mai bine efortul, să fim mai eficienţi. Sper ca de mâine seară să fim mai lucizi. Rapid mi se pare o echipă bună, experimentată, are suporterii în spate... deci o echipă puternică. În Giuleşti e ceva special, au suporteri pătimaşi, dar noi trebuie să fim preocupaţi doar de ce se întâmplă în teren, nu de ce e în tribună', a adăugat antrenorul.

Întrebat dacă în partida cu Rapid va menaja o parte dintre titulari în perspectiva meciului retur cu FC Saburtalo Tbilisi din Conference League, Petrea a răspuns:

'Ne gândim. Ţinând cont că suntem la început de sezon şi încă nu suntem puşi la punct 100% fizic şi tehnico-tactic, e posibil să facem nişte schimbări, dar nu pentru a menaja, ci pentru a da minute şi altor jucători. Vom vedea. Noi fiecare meci îl tratăm cu profesionalism. Eu nu consider că e un meci oarecare, e un derby pe care trebuie să-l tratăm ca atare. Nu ne vom menaja cu Rapid, indiferent cine va intra pe teren'.

Fundaşul Valentin Creţu va absenta de la meciul de duminică seara din cauza unei accidentări

'Vali Creţu nu îşi va permite niciodată să înjure staff-ul tehnic. Nu s-a întâmplat, nu există aşa ceva. Sunt informaţii greşite. El nu e exclus din lot pentru că a înjurat staff-ul, el pur şi simplu acum e accidentat, are o întindere care probabil îl va ţine o lună, mă rog, deja a a stat o săptămână', a explicat Petrea.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, de la ora 21:30, pe Stadionul Rapid - Giuleşti din Capitală, formaţia FC Rapid, într-o partidă contând pentru etapa a 2-a a SuperLigii, notează Agerpres.

FCSB a remizat în meciul cu Universitatea Cluj din prima etapă a Superligii, 1-1 și a pierdut confruntarea cu Saburtalo din manșa tur a turului al doilea al preliminariilor UEFA Europa Conference League, 0-1.

Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit de rezultate, însă ce l-a înfuriat mai tare pe patronul FCSB a fost prestația jucătorilor săi. Printre cei vizați a fost și căpitanul Florin Tănase, care s-a plâns după meci de lotul „subțire” al echipei. Becali i-a dat replica atunci jucătorului său, iar acum patronul a spus că a discutat cu el.

Gigi Becali a dezvăluit dialogul purtat cu Florin Tănase

Gigi Becali a vorbit la „Ora exactă în sport” despre discuția pe care a avut-o cu căpitanul echipei sale, pe care a recunoscut că nu este supărat. Totodată, patronul a spus că i-a transmis, în glumă, lui Tănase să aducă jucători, iar apoi a evidențiat că schimbările pe care le-a făcut în acel meci au fost cu jucători consacrați deja la FCSB, precum Oaidă.

'Băi, dar ce faci, mă, tu? Ia zi, cum întărim lotul? Adu niște jucători, tu, mă, să întărim lotul!'

„Tănase este singurul jucător pe care l-am lăsat să vorbească, e un băiat cuminte, are talentul lui de a vorbi și nu te poți supăra pe el. E adevărat că m-am luat puțin de el, l-am sunat și l-am întrebat: 'Băi, dar ce faci, mă, tu? Ia zi, cum întărim lotul? Adu niște jucători, tu, mă, să întărim lotul!'.

'Păi, nu, că am zis, că am făcut...' Care copii? Musi te-a oprit pe tine să joci fotbal? Care, ce lot? Ce nevoie ai de lot. Păi, sunt câțiva jucători pe care i-am schimbat, 4-5 jucători, care sunt la noi, jucători consacrați. Oaidă e jucător consacrat, am dat sute de mii de euro pe el, nu? Sau pe cine am mai schimbat, jucători valoroși am schimbat, nu? Atunci a zis: 'Nu, domnule, că am zis și eu...' Nu asta e problema, că Tănase, chiar dacă vorbește, chiar dacă să zicem că face o repriză proastă, pe a doua o face bună. Nu îmi dau seama care este problema”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena. Vezi știrea inițială aici!

