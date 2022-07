Gigi Becali, către Florin Tănase: Ia zi, cum întărim lotul? Adu niște jucători, tu!

Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit de rezultate, însă ce l-a înfuriat mai tare pe patronul FCSB a fost prestația jucătorilor săi. Printre cei vizați a fost și căpitanul Florin Tănase, care s-a plâns după meci de lotul „subțire” al echipei. Becali i-a dat replica atunci jucătorului său, iar acum patronul a spus că a discutat cu el.

Gigi Becali a dezvăluit dialogul purtat cu Florin Tănase

Gigi Becali a vorbit la „Ora exactă în sport” despre discuția pe care a avut-o cu căpitanul echipei sale, pe care a recunoscut că nu este supărat. Totodată, patronul a spus că i-a transmis, în glumă, lui Tănase să aducă jucători, iar apoi a evidențiat că schimbările pe care le-a făcut în acel meci au fost cu jucători consacrați deja la FCSB, precum Oaidă.

'Băi, dar ce faci, mă, tu? Ia zi, cum întărim lotul? Adu niște jucători, tu, mă, să întărim lotul!'

„Tănase este singurul jucător pe care l-am lăsat să vorbească, e un băiat cuminte, are talentul lui de a vorbi și nu te poți supăra pe el. E adevărat că m-am luat puțin de el, l-am sunat și l-am întrebat: 'Băi, dar ce faci, mă, tu? Ia zi, cum întărim lotul? Adu niște jucători, tu, mă, să întărim lotul!'.

'Păi, nu, că am zis, că am făcut...' Care copii? Musi te-a oprit pe tine să joci fotbal? Care, ce lot? Ce nevoie ai de lot. Păi, sunt câțiva jucători pe care i-am schimbat, 4-5 jucători, care sunt la noi, jucători consacrați. Oaidă e jucător consacrat, am dat sute de mii de euro pe el, nu? Sau pe cine am mai schimbat, jucători valoroși am schimbat, nu?

Atunci a zis: 'Nu, domnule, că am zis și eu...' Nu asta e problema, că Tănase, chiar dacă vorbește, chiar dacă să zicem că face o repriză proastă, pe a doua o face bună. Nu îmi dau seama care este problema”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.

Citește și - Conference League. Saburtalo - FCSB, rezultat care l-a înfuriat pe Becali: Suntem prea proști, ies din fotbal!

Gigi Becali s-a supărat foc pe echipa sa, după Saburtalo - FCSB 1-0, din prima manșă din turul 2 al preliminariilor Conference League.

„Nu scorul e problema. Îi vom scoate pe ăștia. Problema e că nu avem valoare. Cred că nu avem valoare. Am rămas în urmă și cu valoarea jucătorilor și cu sistemul de pregătire și antrenament. Așa cred. Ei (n.r- jucătorii lui Saburtalo) nu sunt jucători de valoare. Suntem noi prea proști!

Iar eu deja am luat hotărârea. Ies din fotbal! Durează 2-3 ani până lichidez. O să vedeți. Nu am de unde să mai scot bani. O să-mi scot banii pe care i-am băgat și la revedere! Eu zic că nu avem valoare. Asta e concluzia mea.

Dau bani pentru ca niște jucători să joace fotbal? Gata, s-a terminat prostia asta! Mă retrag cu o strategie, în 2-3 ani. Vreau să scot banii. Nu pot să plec peste noapte. Nu închid. Las echipa să fie pe locul 6-7. Nu mai dau bani. Dacă poate, să crească cu jucătorii de la Academie. Dacă găsesc pe cineva ca s-o vând, o vând. Dar nu am pe cine. Cine să dea bani?

Sunt oameni care au uitat fotbal. Poate fi chestiune de pregătire și de antrenament. Nu știu ce e, dar nu avem valoare. Coman, pe care am dat milioane, nu mai poate dribla pe cineva. Octavian Popescu nu mai e ăla pe care-l știam. E altul. Nu-l mai cunosc. E ceva ce mă depășește. Cu Petrea nu am nicio problemă.

O să vorbesc cu jucătorii. Ce să vorbesc cu antrenorul? Jucătorii stau pe teren și se uită la adversari. Uitați cât au alergat... Un jucător, dacă vrea să fie fotbalist, aleargă 8-9 kilometri. Vreau să-mi scot banii. Dacă televiziunile nu plăteau, noi nu eram... Eu nu mai dădeam bani. Eu nu mai făceam fotbal. Oricum, cred că luăm prea mulți bani din fotbal. Nu merităm”, a spus Gigi Becali la emisiunea „Fotbal Club” de la DigiSport. Vezi articolul inițial aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News