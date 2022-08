Rapid a pus ochii pe titlu. Sefer: „Nu ai cum să nu visezi”

"Ne aşteaptă un meci foarte greu, un derby. Trebuie să ne mobilizăm foarte bine, să arătăm o determinare mare ca şi până acum. Cu siguranţă dacă vom munci şi vom face ceea ce ne cere antrenorul vom câştiga cele trei puncte. Sperăm să îi facem fericiţi pe suporteri. E o mândrie să joc în acest derby... emoţii am avut când am jucat prima oară cu Petrolul, în Regie, în Liga a II-a. Sunt însă emoţii constructive, e normal. Am şi presiune, se cer multe de la mine şi nu vreau să dezamăgesc, să fac lucruri greşite. Eu îmi propun să marchez, să dau pase de gol, vreau să îmi ajut echipa cât mai mult. Pentru mine în acest meci un gol ar fi un lucru nemaipomenit, e un obiectiv personal, pentru că nu am marcat contra Petrolului. Dar prefer să dau o pasă de gol şi să câştige echipa", a spus Sefer, autorul unei duble în etapa precedentă cu FC Argeş (scor 2-1).



"Noi avem aşteptări mari în acest derby, traversăm un moment foarte bun şi trebuie să o ţinem pe aceeaşi linie. Orice se poate întâmpla într-un derby, dar dacă vom juca cu sufletul cu siguranţă vom câştiga. Nu îmi e teamă de Tamaş, de ce să-mi fie teamă. Eu îl respect pentru cariera lui, pentru ceea ce face. Noi în meciurile puternice ne-am concentrat şi am avut reuşite. Din păcate, problemele noastre au fost mereu în partidele cu echipele mai slab cotate decât noi. Anul acesta ne propunem să facem jocuri bune cu toate echipele", a adăugat el.



Sefer speră să câştige un titlu cu FC Rapid, dar susţine că obiectivul în acest an este calificarea în play-off.



"De când a revenit Rapid în Liga I suporterii s-au întors pe stadioane. E o mare bucurie pentru noi, aşa se joacă fotbalul, cu foarte mulţi suporteri. Ne bucurăm că noi avem meci de meci stadionul plin, de aceea le mulţumim fanilor şi îi aşteptăm în continuare alături de noi. Acum contează mai puţin locul din clasament, important este la final. Cred că adversarii ne vor lua mai în serios de acum, suntem o echipă puternică, cu nişte suporteri minunaţi, iar împreună suntem de neoprit anul acesta. Mai ales că vine centenarul şi trebuie să facem o figură frumoasă. Sperăm să fim cât mai sus la final. Obiectivul nostru este play-off-ul, dar nu ai cum să nu visezi să iei şi un titlu în Giuleşti. Pentru mine ar fi cea mai mare bucurie sufletească, Dumnezeu mi-ar răsplăti toată munca. De aceea sper să iau acest titlu cu Rapid", a explicat el.



Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia Petrolul Ploieşti, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Superligii.

Mutu recunoaște că este interesat să îi cumpere pe Coman și Olaru de la FCSB

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Adrian Mutu, a recunoscut, joi, într-o conferinţă de presă, interesul clubului giuleştean pentru transferurile jucătorilor Florinel Coman şi Darius Olaru de la FCSB, dar a precizat că preţurile acestora sunt prea mari.

"Da, este adevărat că îi dorim. Am vorbit personal cu domnul Gigi Becali, dar altele sunt preţurile. Nu ne permitem aşa ceva. Şi cred că treaba e încheiată, nu mai avem ce să discutăm. Doar pot să le spun baftă în continuare", a afirmat tehnicianul.



Întrebat dacă suma de 11 milioane de euro cerută de Gigi Becali pentru cei doi e prea mare, Adrian Mutu a afirmat: "Am spus că nu ne permitem acest lucru. Am dat deja răspunsul".



În ceea ce îl priveşte pe jucătorul Ciprian Deac, de la campioana CFR Cluj, antrenorul a menţionat că acest transfer este de asemenea greu de realizat: "Nu cred că CFR Cluj s-ar despărţi de Deac. În plus, nu ştiu dacă el ar dori să plece din Cluj. A jucat mulţi ani acolo şi e legat de afacerile pe care le are în Cluj".



Cu toate acestea, Adrian Mutu aşteaptă întăriri până la finalul perioadei de transferuri.



"Preferăm să aşteptăm, pentru că am făcut până acum transferuri bune, transferuri ţintite, ca să spun aşa. Normal că ne-am mai dori jucători, dar nu putem să-i luăm pe toţi", a explicat el.



FC Rapid a efectuat în această vară zece transferuri: Paul Iacob, Andrei Ciobanu, Valentin Costache, Marko Dugandzic, Jayson Papeau, Florin Ştefan, Damien Dussaut, Codruţ Sandu, Alexandru Crivac şi Alexandru Măţan, notează Agerpres.

