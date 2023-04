Ramona Olaru spune că nu suportă un coleg de platou de la Neatza: "Nu pot să vorbesc cu el în afara platoului" 

Ramona a vorbit despre cum se mai înțelege cu fostul său iubit, Cuza, de la "Noaptea Târziu". Ea spune că pot avea o relație normală doar în timpul filmărilor, iar în afara platoului aceștia nu pot avea conversații. Ramona susține că dacă un om nu a putut avea lucruri bune de oferit atunci când a fost foarte apropiată de ea, nu are ce să ofere în situația în care sunt doar colegi de muncă.

"Avem o relație de colegialitate. Acum la un an și jumătate de la despărțire, putem conviețui, dar nu putem vorbi în afara platoului. Dacă în perioada în care tu ai fost foarte aproape de mine nu ai avut lucruri bune și normale, în legătură cu mine, cu siguranță de atunci n-o să ai. Am chestia asta, ce-a fost în trecut, de ce să mai car după mine în ceea ce vreau să formez în continuare? Gata, a închis la pâine," a spus Ramona la podcastul realizat de Ameri Nasrin.

Ramona Olaru: "Ne-am despărțit și duminica lucram împreună"

Întrebată dacă au fost situații jenante între ea și Cuza, după despărțire, Ramona a admis că i-a fost greu să lucreze cu el imediat după despărțire.

"Da, foarte rău. A fost rapid, atunci, n-aveai timp să te aduni. Noi ne-am despărțit și duminica lucram împreună. A fost un test pe care l-am depășit, dar extrem de greu în primele luni. După aceea a fost o alegere să nu mă mai duc duminica, nu mai puteam fizic, am rugat cu cerul și cu pământul. Și a ajutat și lucrul acesta. Dar nu că mai era iubire, dar era incomod”, a mai spus Ramona.

A trecut deja o perioadă însemnată de la despărțirea Ramonei Olaru de Cuza. Între timp, Ramona a intrat într-o nouă relație cu sportivul Cătălin Cazacu. Din câte se pare, nici aceasta nu a fost un foarte mare succes, cei doi despărțindu-se recente.

