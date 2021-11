Raluca Bădulescu, după ce a fost testată pozitiv la benzodiazepine, la volan: Era un somnifer, îl luasem cu 24 de ore înainte. Voi fi sancţionată conform legii

Jurata de la "Bravo, ai stil! Celebrities" a fost oprită pentru un control de rutină în trafic. În urma mai multor teste efectuate de agenții de la rutieră, ar fi reieșit că aceasta consumase substranțe psihoactive.

"Este vorba despre medicamente pentru somn, este vorba despre anxiolitice, medicamente pe care le iau sub prescripție medicală - pe care nu le iau tot timpul - în cantitatea recomandată de medic, medicamente pe care le iau exclusiv seara. Într-o seară, când ne întorceam de la filmări, toate bune și frumoase. Eram puțin obosită, după o zi întreagă. Munca aceasta în televiziune presupune mai mult decât să ne facem părul frumos.

"Era un somnifer pe care îl luasem cu 24 de ore înainte"

M-a oprit Poliția, mi-a cerut carnetul. A ieșit negativ testul de alcool. Am făcut și testul pentru substanțe interzise. A durat vreo 10 minute pana s-a procesat în aparatul acela. La absolut toate substanțele rezultatul a fost negativ. A ieșit pozitiv pe benzodiazepine. Benzodiazepinele sunt substanțe care se găsesc în anxiolitice și cele prescrise pentru tulburările somnului. Mașinile respective care dau rezultatele testelor de acest gen dau un rezultat calitativ, ceea ce înseamnă că în urma testului antisubstanță care se face la mașina de poliție arată prezența substanței în sânge și nu cantitatea. Cantitatea se determină numai la INML. Am rețeta de la medicul specialist, sunt în tratament de ceva timp. Acesta este un tratament. Există rapoarte medicale, există rețete.

După aceea, după ce am făcut testul acela, am fost la INML. Nu am absolut nimic de ascuns. Nu sunt vinovata cu absolut nimic. Era un somnifer pe care îl luasem cu 24 de ore înainte, dar substanța rămăsese în sânge. Nu știam lucrul acesta. Uneori, în cursul săptămânii, când sunt zile mai grele, înainte de culcare, conform prescripției medicului, mai iau cate un somnifer sau anxiolitic, ca să am o stare de calm, de liniște, să mă pot odihni ca lumea în așa fel încât a doua zi să fiu super aptă de muncă” a declarat Raluca Bădulescu, în emisiunea "Teo Show", de la Kanal D.

"Voi fi sancţionată conform legii"

"Domnii poliţişti au fost foarte amabili, totul la INML a decurs normal. Sunt sigură că rezultatele vor fi foarte bune. Rezultatele nu au venit încă, înţeleg că mai durează. Nu înţeleg de unde a apărut sintagma "dosar penal". Polițiștii mi-au spus că trebuie predat carnetul şi că nu mai pot să conduc până când vor ieşi rezultatele de la INML și se va stabili cantitatea de benzodiazepine - un somnifer. Până la acest moment, mi se suspendă permisul de condus. Mi s-a întocmit proces verbal, am mers la INML, am dat analizele de rigoare, m-am supus legii", a mai spus vedeta.

"Voi fi sancţionată conform legii, nu ştiu în ce fel, cum. Poate este 1%. Raportul cantităţii de somnifer va fi stabilit după analizele de la INML", a mai spus Raluca Bădulescu.