Rafael Nadal, tot mai chinuit de accidentări, marele absent de la Monte Carlo

Ibericul Rafael Nadal și-a anunțat joi retragerea de la turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, care începe duminică, turneu care deschide sezonul de zgură, și unde fostul lider se simte în largul său.

Anunțul ibericului, ajuns pe locul 649 ATP, a fost făcut într-o postare pe rețelele sociale, menționând că nu este încă pregătit fizic.



”Salutare tuturor, acestea sunt momente foarte dificile pentru mine, din punct de vedere sportiv. Din păcate, trebuie să vă spun că nu voi juca la Monte Carlo. Corpul meu pur și simplu nu-mi permite.

Și chiar dacă muncesc din greu și fac un efort maxim în fiecare zi, cu toată dorința de a juca și de a concura din nou la turnee care au fost foarte importante pentru mine, adevărul este că nu pot juca astăzi.

Nici nu aveți idee cât de greu îmi este să nu pot juca la aceste evenimente. Singurul lucru pe care îl pot face este să accept situația și să încerc să privesc viitorul imediat păstrându-mi entuziasmul și dorința de a juca pentru a-mi oferi o șansă ca lucrurile să se îmbunătățească.

Vă mulțumesc din nou tuturor, ca întotdeauna, pentru tot sprijinul și cele mai bune urări!", a scris spaniolul de 37 de ani pe rețelele sociale.

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo