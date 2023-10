Purtătorul de cuvânt al IDF: Operațiunile Israelului în Gaza vor escalada / Imaginile zilei cu luptele din regiunea palestiniană / video

Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israelului (IDF), contraamiralul Daniel Hagari a făcut noi precizări despre conflictul din Fâșia Gaza, declanșat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, conform Reuters.

Anterior, IDF a precizat că a ucis „zeci” de militanți Hamas peste noapte.

Potrivit lui Daniel Hagari, forțele „procesează treptat” în Gaza, ca parte a operațiunii la sol. El a precizat că există „contact direct” cu luptătorii Hamas.

Hagari avertizează, de asemenea, că activitățile vor „escalada” și trupele au fost puse în „alertă maximă” de-a lungul graniței de nord.

„Activitățile și operațiunile noastre vor continua și vor escalada în funcție de etapele războiului”, a adăugat el.

„Aceasta este o operațiune terestră extinsă. Forțele terestre, tancurile, forțele de infanterie, forțele de corpuri blindate se îndreaptă spre teroriști”, a mai spus purtătorul de cuvânt al IDF.

„Teroriștii s-au grupat în anumite zone pentru a încerca să ne țintească forțele și îi atacăm din aer, așa am reușit să lovim 20 de teroriști. Există și contact direct între forțele terestre și teroriști. Luptele au loc în interiorul Fâșiei Gaza”, a mai spus Hagari.

