Proteste în Marea Britanie: Guvernul Regatului Unit „exploatează” războiul din Ucraina pentru a continua investițiile în combustibili fosili

Ieri, Extinction Rebellion a revenit la instalația petrolieră Esso West de lângă aeroportul Heathrow din Londra. Organizația a spus că blochează intrarea cu 2 structuri din bambus și în jur de 30 de persoane.

De vineri, au fost organizate o serie de acțiuni la terminalele petroliere și la rafinăriile din Marea Britanie. Numărul total de arestări de atunci se estimează a fi de peste 200, potrivit Euronews.

Pe 9 aprilie sunt planificate acțiuni suplimentare în Hyde Park din Londra, cu oameni invitați să se alăture pentru „a pune capăt, în sfârșit, combustibililor fosili”.

Extinction Rebellion, care a provocat zile de haos de trafic în centrul Londrei în urmă cu trei ani, a organizat protestele alături de o altă campanie, Just Stop Oil.

Blocaje similare au avut loc și în toată Europa în țări precum Suedia, Franța, Italia, Germania și Belgia.

This morning #JustStopOil supporters re-blocked Kingsbury Oil Terminal, Tamworth



“Climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals. But the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels." UN Secretary General pic.twitter.com/v827h4GUET