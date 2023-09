Proteste în Libia. Casa primarului din Derna a fost incendiată - VIDEO

Orașul libian Derna a fost cuprins de proteste. Sute de oameni și-au exprimat furia împotriva autorităților, la o săptămână după inundațiile catastrofale soldate cu moartea a peste 10.000 de oameni. Protestatarii au incendiat casa primarului din Derna de la momentul inundațiilor, Abdulmenam al-Ghaithi.

Hichem Abu Chkiouat, un ministru în guvernul libian de est, a anunțat că Ghaithi a fost suspendat din funcție.

Casa fostului primar a rămas în picioare după inundațiile catastrofale de săptămâna trecută, dar nu a scăpat de furia mulțimii. Zeci de protestatari au atacat casa, apoi au incendiat-o.

