Protest masiv în Budapesta împotriva guvernului lui Orban. Protestatar: ”Știam că există corupție”

Protestatarii au defilat către parlament într-o vreme de primăvară neobișnuit de caldă, unii dintre ei strigând "nu ne este frică" și "Orban demisionează!"

Mulți purtau culorile naționale roșu-alb-verde sau purtau steagul național, simboluri pe care partidul lui Orban le-a folosit ca și ale lor în ultimele două decenii.

⚡️ BREAKING - Huge demonstration against the Orbán regime and the entire political elite of the mafia state, Hungary, Budapest, Kossuth Square, now. pic.twitter.com/pDCMPgnR0F

"Acestea sunt culorile naționale ale Ungariei, nu ale guvernului", a spus Lejla, în vârstă de 24 de ani, care a călătorit la Budapesta din Sopron, un oraș de la granița de vest a țării.

Marșul a fost condus de Peter Magyar, în vârstă de 43 de ani, care era căsătorit cu fosta ministră a justiției a lui Orban, Judit Varga, și care planifică în cele din urmă să lanseze propriul său partid.

Trei protestatari intervievați de Reuters au spus că Magyar îi atrage pentru că a fost apropiat de guvernul lui Orban și are o cunoaștere internă despre cum funcționează acesta.

Protesters as far as the eye can see in downtown Budapest now.



Seems Hungarians aren't interested in having an obese Russian backed kleptocrat loot the country and make deals with Iran, China and North Korea.



Sadly, Americans are going in the opposite direction. pic.twitter.com/580Xp1mjvV