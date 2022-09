Proiectul legii CSM, contestat de USR şi AUR: „Să aşteptăm avizul Comisiei de la Veneţia”

Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a solicitat, la începutul şedinţei de plen, scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului. "Să aşteptăm avizul Comisiei de la Veneţia, aşa cum a cerut şi Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. (...) Florin Iordache ar fi mândru de discipolii lui", a afirmat Moşteanu.



Propunerea a fost respinsă. S-au înregistrat 139 de voturi "împotrivă" şi 72 "pentru".



Deputatul AUR Sorin Muncaciu a susţinut că dezbaterea în procedură de urgenţă nu permite discutarea articolelor proiectului.



El a criticat şi procedura practicată de comisia parlamentară specială care dezbate proiectele legilor Justiţiei conform căreia amendamentele CSM sau ale organizaţiilor profesionale nu sunt discutate dacă nu au fost asumate de un grup parlamentar.



"Organizaţiile civile, asociaţiile judecătorilor, inclusiv CSM depun amendamente, dar dacă nu sunt susţinute de grupurile parlamentare acestea nu se discută. Care este democraţia în această sală? Eu propun ca legile Justiţiei să nu se discute în sistem de urgenţă", a spus deputatul AUR.



"Nimeni nu poate invoca că proiectul de lege privind CSM nu a fost unul dezbătut în amănunt", a replicat preşedintele Comisiei speciale pentru legile Justiţiei, Gabriel Andronache, lider al deputaţilor PNL. El a adăugat că proiectul a fost în dezbatere publică timp de doi ani, ca şi celelalte două propuneri din acest pachet legislativ.



"La dezbaterea acestei legi din comisia specială au participat reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, ai CSM, ai Ministerului Public, ai DNA, ai DIICOT, ai Asociaţiei Magistraţilor din România, ai Uniunii Judecătorilor din România, ai Coaliţiei pentru Apărarea Statului de Drept, ai Asociaţiei Procurorilor din România, ai altor asociaţii profesionale. Gradul de reprezentativitate în cadrul dezbaterilor a fost unul ridicat. De asemenea, în mod evident, dezbaterile au fost unele aplicate pe textele de lege şi au fost desprinse concluzii care au fost susţinute de către majoritatea parlamentară", a afirmat Andronache.



Deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a susţinut, la rândul său, că, în condiţiile în care proiectul legii CSM va fi adoptat, există posiblitatea de a se ivi probleme de reglementare în ceea ce priveşte celelalte două legi din pachetul legilor Justiţiei. "Sunt trei legi care, practic, ar trebui votate în bloc. Domnul preşedinte a propus lucrul acesta, iar comisia în unanimitate a votat acest aspect. Sigur că nu se ţine cont de acest lucru. (...) Ducem în derizoriu activitatea CSM. (...) În termen de 48 de ore am fost obligaţi să depunem amendamente", a explicat el.



Deputata PSD Oana Florea a amintit că legile Justiţiei au fost formulate în 2020 şi au stat în dezbatere publică până în 2021, după care s-a instalat un nou Guvern, din care a făcut parte şi USR. "De ce nu au sesizat atunci colegii Comisia de la Veneţia? Ar trebui să ne răspundă ei", a transmis Florea.



Deputatul USR Stelian Ion a calificat proiectele drept "nocive", susţinând că "aruncă" Justiţia "cu mulţi ani în urmă" şi "recreează un sistem judiciar piramidal, veleitar, clientelar", în care puterea să fie deţinută "de câţiva oameni".



"Am depus şi la Senat amendamente şi vom merge cu contestarea acestor legi până la capăt. Domnul ministru (al Justiţiei - n.r.) a ales să fie de partea părţii retrograde din magistratură, nu a părţii reformatoare. (...) Filmul acesta l-am mai văzut acum vreo patru ani de zile, când aici în faţă erau domnul Cătălin Predoiu, colegii din PNL, certându-l pe domnul Iordache şi pe Liviu Dragnea pentru că măcelăresc legile Justiţiei. Între timp, colegii din PNL s-au maturizat, au venit cu o altă formulă, au învăţat de la cei din PSD cum se face reforma în Justiţie. (...) Trag un semnal de alarmă: nici nu ştiţi ce facem prin aceste legi! Luăm din ADN-ul sistemului judiciar din perioada Năstase - Stănoiu şi retrezim la viaţă un monstru care pe atunci era foarte viu şi foarte activ. (...) Selecţia nu se va mai face pe criterii meritocratice", a transmis deputatul USR.



Potrivit fostului ministru al Justiţiei, Comisia de la Veneţia nu e "bună" pentru susţinătorii legilor Justiţiei, iar preşedintele Klaus Iohannis a vrut "să-şi impună propria viziune asupra modului de construcţie a sistemului judiciar".



"Bineînţeles că nu se puteau cere avizele Comisiei de la Veneţia în 2021, pentru că aţi blocat şi PNL, mai ales, UDMR legile Justiţiei. Nu se puteau trimite la Comisia de la Veneţia proiecte, draft-uri, trebuiau trecute prin Guvern, or domnul Klaus Iohannis a vrut să-şi impună propria viziune asupra modului de construcţie a acestui sistem judiciar, în care numirile procurorilor de rang înalt trebuie să fie în continuare politice. (...) Minţiţi cu neruşinare când spuneţi că respectaţi avizele Comisiei de la Veneţia, că respectaţi recomandările GRECO. Nu se întâmplă lucrul acesta. (...) Vreţi să faceţi din Justiţie un monstru care e foarte posibil să se întoarcă şi împotriva dumneavoastră la un moment dat", a afirmat Stelian Ion.



Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a evidenţiat că social-democraţii au preluat amendamente de la CSM, "care este garantul independenţei Justiţiei în România".



"Însă e foarte important sau foarte interesant ce a spus domnul fost ministru al Justiţiei: 'pentru voi', adică pentru parlamentari, 'nu este important ce spune această Comisie de la Veneţia', care este o comisie care dă un aviz consultativ, 'şi e important doar ce spune CCR-ul'. Domnule ministru, CCR-ul nu este organ consultativ şi e normal să ţinem cont de ceea ce spune CCR-ul", a replicat Simonis.



Deputatul AUR Sorin Muncaciu a intervenit, la rândul său, arătând că "nu credea vreodată, în vreo formă, să fie de acord" cu Stelian Ion, care a afirmat că legile Justiţiei "sunt făcute pentru a menţine controlul politic". "Într-adevăr, aceste legi ale Justiţiei, aşa cum ne-au fost prezentate, au un lucru antidemocratic în sensul că inspectorii, şefii de departament au puterea. (...) În această lege, colegiile de conducere nu mai sunt democratic alese. (...) În aceste legi, judecătorii nu au aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii acestei ţări. (...) Noi am dat posibilitatea CSM să susţină aceste amendamente", a menţionat Muncaciu, membru al comisiei speciale.



"La fel ca pe vremea lui Ceauşescu, în continuare, nomenclatura şi securitatea o să-şi vâre nasul în legile Justiţiei", a susţinut şi deputatul Ludovic Orban, notează Agerpres.

