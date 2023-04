Probă sportivă, pentru prima dată la angajarea în Poliția Locală Sector 6. Au fost peste 4 candidați pe loc. Primarul Ciprian Ciucu a testat proba de viteză

Alergare viteză pe 50 de metri în minimum 8-11 secunde (în funcție de sex și de categoria de vârstă), alergare rezistență pe 600 de metri pentru femei și 800 de metri pentru bărbați, 10-20 de abdomene în 30 de secunde, pentru femei, și tot atâtea flotări într-un minut, pentru bărbați, astfel de teste au avut de dat azi cei 53 de candidați, înscriși pe 11 locuri de la Biroul Intervenții și Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar.

Baremele – ca la Academia de Poliție

„Astăzi, pe o vreme foarte bună, la Liceul cu profil sportiv Mircea Eliade, se dau aceste examene, pe același barem ca la Academia de Poliție. Proba sportivă a fost introdusă tocmai pentru că vrem ca polițiștii locali să aibă condiție fizică și să facă mai mult teren. Este foarte important pentru mine să avem polițiști implicați, să iasă din mașini, să fie activi în comunitate, să intervină și să fie foarte bine pregătiți. Cei care s-au înscris la aceste probe par să fie în formă, ceea ce-mi dă încredere că avem o bază de selecție foarte bună. Probele nu sunt foarte ușoare, nici foarte grele. Sunt accesibile”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Și el le-ar putea trece, a spus, încrezător, ca să-i încurajeze pe candidați. O demonstrație? De ce nu! Așadar, fără nicio încălzire prealabilă, edilul și-a încercat abilitățile la proba de viteză pe 50 de metri, unde a scos 7,6 secunde. Mai mult decât suficient, căci la categoria sa de vârstă (41-45 de ani) erau necesare 9,5 secunde pentru a fi declarat admis. Timpul cel mai mic, de 8 secunde, a fost impus pentru bărbății până în 30 de ani.

Meseria de polițist, un vis din copilărie

Majoritatea candidaților au mărturisit că visează de mici să îmbrace haina de polițist.

„Sunt fostă sportivă de performanță și vreau un job mai activ. Până acum am avut muncă de birou, apoi am fost și sunt antrenor. Am zis să combin un pic utilul cu plăcutul. Sunt sigură că aș putea ajuta pe partea de ordine publică și disciplină”, spune Raluca, de 31 de ani.

Marcu Cris urmează să împlinească 26 de ani, iar cadoul pe care și-l dorește cel mai mult e să treacă examenele de angajare: „De când eram mic mi-am dorit să fiu polițist și cred că e o ocazie bună. Am fost cu fotbalul până acum, dar din cauza unei conjuncturi, s-a oprit acest drum. Dacă aș intra, aș rămâne până la adânci bătrâneți, mă văd ieșind la pensie din meseria asta”.

„Este un vis de-al meu să devin polițist pentru oameni în primul rând, pentru ordine, pentru disciplină. Până acum am lucrat în vânzări. Am un copil și nu prea mi-am permis să merg mai sus. Acum e momentul meu”, a spus Mihaela.

Urmează proba scrisă

După proba sportivă de azi, candidații declarați admiși vor merge mai departe la proba scrisă, care va avea loc la data de 20 aprilie.

19 posturi sunt, în total, scoase la concurs la Poliția Locală Sector 6.

5 în cadrul Biroului Intervenții;

6 la Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar;

3 la Serviciul Proximitate și Evidență Persoane, Direcția Ordine Publică;

5 în cadrul Biroului Vehicule Abandonate, Direcția Inspecție.

