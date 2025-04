Primul lot din Autostrada A7, închis. Șoferii, trimiși înapoi, de Paște, pe „drumul morții”. Existau soluții, dar nu s-a dorit: O rușine națională!

DC News: Cum comentați decizia de închidere a lotului 1 al Autostrăzii A7, Dumbrava – Mizil, având în vedere că acest lot fusese dat în folosință acum câteva luni?

Horațiu Cosma: E un subiect extrem de trist, e o mare bătaie de joc și cumva dintre foarte multele proiecte întârziate la Ministerul Transporturilor de către Sorin Grindeanu, acesta doare mai tare și lasă un gust amar, fiindcă în paralel vorbim de infamul E85, pe care toată lumea-l cunoaște, de DN2, un drum național extrem de periculos pe care an de an se întâmplă foarte multe accidente, mor zeci de oameni, rămân cu sechele alte sute de români. Autostrada A7, finanțată din PNRR, la care și eu, împreună cu Cătălin Drulă și cu echipa noastră USR am lucrat, în 2021, ca să o punem acolo, să aibă finanțare europeană, ne așteptam să se întâmple mult mai rapid, să se respecte termenele și să circulăm pe autostradă. Ei bine, vedem exact opusul, chiar și puținele bucățele de autostradă care se deschid... după câteva luni se închid.

Vă reamintesc că pe acest sector, între Ploiești și Buzău, pe primele două loturi care ajung până aproape de Buzău, termenul inițial era aprilie 2024, adică acum un an de zile. S-a amânat pentru august, apoi pentru decembrie, nu s-a întâmplat nici în decembrie. În decembrie s-a deschis abia primul sector de la Ploiești până la Mizil, iar acum vedem că în loc să se deschidă și următorul (care era foarte avansat, au fost niște probleme tehnice acolo, nici noi nu înțelegem exact de ce s-a amânat), ca să facă viața mai bună celor care merg din București spre Buzău și mai departe spre Moldova, și primul sector deja deschis se închide pe jumătate. E un "cadou amar" pentru români, mai ales acum, înainte de sărbători, când toată lumea va pleca din București spre Buzău, Focșani, Băcău, Iași și așa mai departe. Va fi un trafic infernal, iar variantele alternative sunt o glumă proastă - practic, sunt aceleași drumuri aglomerate, periculoase, pe care le cunoaștem foarte bine.

DC News: Dacă termenele sunt făcute ca să nu fie respectate, ce încredere mai pot avea cetățenii în promisiunile autorităților?

Horațiu Cosma: Zero încredere și e păcat, fiindcă se pierde încrederea în autorități și vedem acest lucru zi de zi - cum cresc forțele extremiste, care vin cu un limbaj complet diferit și în care, până la urmă, se regăsesc foarte mulți oameni, care se simt trădați de aceste autorități, care ar trebui să-și facă treaba pentru care sunt plătite. Dar vedem că sunt atât de multe cazuri de întârzieri, de proiecte blocate, încât, da, pare că nu mai există soluție. Însă mesajul meu e că există soluție, există oameni buni în România care pot să se ocupe de astfel de proiecte mari, de infrastructură, pot să le pună pe roate, pot să le termine în timp util, dar pentru asta trebuie să facem alegeri inteligente și să le oferim șansa să facă treabă, cum consider că am fost și noi în 2021, pentru o scurtă perioadă la minister, când am reușit să punem bazele acestui proiect.

Lucrări pe șantierul lotului Dumbrava-Mizil al Autostrăzii A7

DC News: Cum considerați că sunt rutele ocolitoare oferite de CNAIR, precum DN1D și DN2? DN2 știm că e numit "drumul morții". E deja aglomerat traficul acolo.

Horațiu Cosma: DN2 e un drum extrem de periculos, cu foarte multe accidente, iar variantele alternative, DN1B, Ploiești-Buzău, la fel, e un drum îngust, aglomerat, cu multe probleme, la fel și drumurile județene în zona Mizil. Rutele alternative propuse nu sunt la nivelul de fluență, de siguranță, de viteză al unei autostrăzi. Soluția era una singură - ministrul Grindeanu să-și facă treaba. Ar fi trebuit să-și facă treaba și să termine la timp aceste proiecte, astfel încât acum, de sărbători, oamenii să meargă pe autostradă acasă, sigur, rapid, predictibil, nu pe vechile drumuri pe care le cunoaștem foarte bine. Deci nu, nu sunt o soluție alternativă, sunt o improvizație de moment, dar știrea reală e că se închide o bucată de autostradă deschisă de câteva luni, în loc să se deschidă alta, care să crească numărul de kilometri de Autostradă A7 spre Moldova. Și când se deschide, nu știm. Asta e cel mai trist - un lot de autostradă promis pentru 2024. Suntem în aprilie 2025 și astăzi nu știm când se va deschide. N-avem o dată exact din partea autorităților, ceea ce e incredibil (...). Au zis ianuarie inițial, după ce au ratat termenul de decembrie, apoi martie, aprilie, acum 25 mai, la un moment dat era și iunie. Deci sunt tot felul de termene care se bat cap în cap.



DC News: Cum vedeți faptul că CNAIR doar anunță că se închid porțiuni de drum, fără să dea vreo altă explicație în afară de motivarea că "trebuie finalizate lucrările"?

Horațiu Cosma: Mi se pare o lipsă de respect față de cetățeanul care le plătește salariile. Obiectivul lor principal în fișa postului e să asigure condiții cât mai bune pe drumuri, să le țină deschise și atunci când fac intervenții, reparații sau mai știu eu ce, să le facă cu un impact minim. Totuși, am văzut lucrări pe autostradă în Vestul Europei, în care dacă era vreo intervenție se lucra pe un sens al autostrăzii și pe celălalt se desfășura traficul.

Există soluții de acest tip, doar să îți pese, să te intereseze să asiguri un trafic pentru șoferi. Și eu sunt absolut convins că s-ar fi putut găsi o variantă prin care și aici să se asigure în continuare circulația pe acel sector cu anumite restricții, într-adevăr, câteva ore, dar nu de acum până pe 25 mai, că nu a picat autostrada. Autostrada e tot acolo, înțeleg că trebuie să facă niște intervenții punctuale, dar s-ar fi putut circula, sigur, cu limitări, restricții - o bandă în loc de două -, nu deranjează pe nimeni câteva săptămâni. Dar așa, să o închizi cu totul, pare ceva de neconceput într-o țară civilizată și da, e o bătaie de joc față de cetățean (...).

Pe toată Autostrada A7, dincolo de sectorul acesta, dintre Ploiești și Buzău, mai există și următoarele: de la Focșani în sus, spre Bacău-Pașcani - și acolo observăm întârzieri. Toată această autostradă ar trebui să fie finalizată conform termenelor contractuale anul acesta, cel târziu la mijlocul anului viitor, pentru a se încadra în PNRR, pentru a lua banii europeni din PNRR. Dar la cum se mișcă lucrurile, pare că va fi la limită sau chiar va fi ratat acest termen. Și aici e un mare semn de întrebare, dincolo de acest prim sector care, OK, cu toate aceste întârzieri, se va deschide anul acesta, dar noi trebuie să avem o autostradă care să meargă până la Pașcani și mai departe, Suceava-Siret sau spre Iași (Autostrada A8), astfel încât să conectăm această coloană vertebrală a Moldovei, care leagă practic toată regiunea și mai departe spre Ucraina-Moldova. Și aici e un alt semnal de alarmă.

