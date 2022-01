Prima româncă vaccinată împotriva COVID-19: Am rămas însărcinată la câteva zile după

"Chiar dacă pandemia ne-a afectat stilul de viață pe care îl aveam, pentru mine anul acesta a fost mai mult decât perfect. La puțin timp după doza de rapel, am aflat că sunt însărcinată. Se pare că sarcina a apărut la câteva zile de la prima doza sau chiar înainte… nu se știe sigur.

Vaccinul m-a protejat atât pe mine, cât și bebelușul, care în urma vaccinului are anticorpi”, a spus Mihaela Anghel, într-un interviu pentru Gândul.

Ce spunea Mihaela Anghel în decembrie 2020

"Am fost foarte privilegiată că am fost prima aleasă pentru a fi vaccinată. O mare emoţie! Eu am primit primul pacient în acea dimineaţă, pe 27 februarie, primul pacient cu coronavirus. Nu ştiam cu ce ne confruntăm, dar uşor uşor ne-am obişnuit. Suntem cei mai afectaţi când pierdem pacienţi. Nu s-a întâmplat niciodată să avem un raport atât de mare de decese, în toţi anii de când lucrez aici.

Nu am ştiut cum să reacţionez când am aflat că sunt prima, pur şi simplu am spus da şi am ajuns aici. Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut până acum. Românilor le transmit să deschidă bine ochii şi să vină să se vaccineze, să scăpăm de greutatea asta. Să nu mai aştepte să se îmbolnăvească ei sau cei dragi pentru a realiza că există această boală.

Eu nu am stat deloc pe gânduri, am vrut să mă vaccinez imediat. Nu vreau ca cei dragi mie să se îmbolnăvească şi nici eu.

Cel mai greu a fost mai ales la început, când nu am putut sta aproape de familie. Cel mai greu e să stăm echipaţi aşa, pacienţii nu ne pot recunoaşte. Toţi stăm ore în şir în acel echipament. Vara a fost groaznic, 5-6 ore fără apă, fără aer, doar în căldură şi transpiraţie.

Cei mai mulţi pacienţi spun că nu au nimic, că de ce i-am adus aici. Dar e din cauza lipsei de oxigen, asta duce la aceste cuvinte", a declarat Mihaela Anghel la acea vreme.

