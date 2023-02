Preşedintele Dumei de Stat din Rusia spune că Joe Biden va intra în istorie ca terorist

Politicianul a făcut această declaraţie, joi, pe canalul său Telegram.

"Dacă (fostul preşedinte al SUA, Harry) Truman a devenit criminal, folosind arme atomice împotriva civililor din Hiroshima şi Nagasaki, atunci Biden este un terorist pentru că a ordonat distrugerea infrastructurii energetice a partenerilor săi strategici: Germania, Franţa, Ţările de Jos. Aceasta este o acţiune de intimidare a vasalilor săi, care au decis să-şi dezvolte economia, ghidaţi de interesele propriilor cetăţeni" - a scris Volodin.

Preşedintele Dumei de Stat a subliniat că datele jurnalistului Seymour Hersh despre atacul american asupra "Nord Stream" ar trebui să conducă la o anchetă.

"La ce duce astăzi această ideologie a exclusivităţii se poate vedea citind rezultatele anchetei câştigătorului Premiului Pulitzer, Seymour Hersh, despre implicarea lui Biden în subminarea Nord Streams '...' Faptele publicate ar trebui să devină baza unei investigaţii internaţionale, pentru tragerea lui Biden şi a complicilor săi la răspundere, precum şi la plăţi de compensaţii către ţările afectate de atacul terorist" - a spus Volodin.

După cum reiese dintr-un articol publicat, miercuri, dispozitivele explozive de sub gazoductele ruseşti "Nord Stream-1" şi "Nord Stream-2" au fost amplasate de scafandrii US Navy în iunie 2022, sub acoperirea exerciţiilor BALTOPS. Potrivit materialului, care citează o sursă anonimă, decizia a fost luată personal de Joe Biden. Şefa serviciului de presă al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe, Adrienne Watson, ca răspuns la o solicitare a TASS, a numit versiunea prezentată de Hersh drept "o minciună perfectă şi o ficţiune totală", scrie Rador.

Biden nu s-a decis dacă va candida la prezidenţiale în 2024

Joe Biden, 80 de ani, a spus miercuri că "intenţionează" să candideze în 2024, dar "nu a luat încă o decizie definitivă", într-un interviu acordat canalului PBS, citat de AFP.



"Sunt cineva care crede în soartă. Aş fi complet sincer cu americanii dacă aş crede că o problemă de sănătate sau orice altceva mă împiedică să muncesc", a mai declarat preşedintele american, invitându-i din nou pe cei care sunt îngrijoraţi de vârsta lui să se "uite la el" atunci când este la lucru, scrie Agerpres.

