Premiile Grammy 2021. Kanye West, Beyonce şi Billie Eilish, printre primii câştigători

Kanye West, Beyonce şi Billie Eilish au câştigat duminică primele premii Grammy, la o ceremonie reinventată, în care industria muzicală speră lase în urmă pandemia ce durează de un an, transmite Reuters, scrie Agerpres.

Datorită numărului mare de categorii recunoscute de Grammy în fiecare an, Academia Naţională de Arte şi Ştiinţe ale Înregistrării din Statele Unite îşi împarte ceremonia în două părţi: o gală care nu este televizată şi la care majoritatea premiilor sunt acordate dimineaţa şi marea gală, care are loc după-amiaza şi la care sunt anunţate cele mai populare premii, ca parte a unui spectacol amplu pe micul ecran, explică EFE.

Premiul la secţiunea muzicii creştine contemporane





West a fost premiat la secţiunea muzicii creştine contemporane pentru albumul său Gospel "Jesus is King", în timp ce Beyonce a fost recompensată pentru cel mai bun videoclip muzical, "Brown Skin Girl", premiu pe care îl împarte cu fiica ei de nouă ani, Blue Ivy.



Eilish, adolescenta din Los Angeles care a dominat Grammy-urile de anul trecut, a fost premiată pentru cântecul ce reprezintă tema viitorului film James Bond "No Time to Die". În vârstă de 19 ani, cântăreaţa a mai obţinut două recunoaşteri pentru balada ei Everything I Wanted (Tot ce am vrut).



Aceste premii au fost anunţate înainte de transmiterea principală a celei de-a 63-a gale Grammy, cele mai prestigioase premii ale muzicii, pe postul CBS, care se aşteaptă să fie o ceremonie hibridă de spectacole live şi pre-înregistrate, în mare parte virtuală şi adaptată la restricţiile pandemiei, fără publicul obişnuit.

Cine va anima ceremonia





Ceremonia, ce va fi animată de umoristul Trevor Noah, începe duminică la ora locală 17:00 la Los Angeles (luni, 01:00 GMT).



O gamă neobişnuit de diversă de artişti au fost nominalizaţi pentru premiul cel mare - albumul anului - ceea ce face ca principalul câştigător să fie impredictibil. Laureaţii sunt aleşi de aproximativ 11.000 de membri votanţi ai Academiei.