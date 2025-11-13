Premierul Republicii Moldova, precizări despre declarația în care a zis că îl bucură că situația din România e rea

Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, a fost primit, joi, la Palatul Victoria, de către primul-ministru al României, Ilie Bolojan.

La finalul conferinței de presă comune, premierul de la Chișinău a ținut să clarifice o declarație pe care a făcut-o de curând, în care a spus că situația în România este „cu mult mai rea decât în Republica Moldova și asta mă bucură“.

„Domnule prim-ministru, am avut recent o exprimare ruptă din context, ce a generat multe interpretări. Vreau să știți că România este legată de soarta noastră și noi suntem legați de soarta României, încât orice succes ne bucură deopotrivă și orice regres ne îngrijorează pe toți.

Mulți ani, mai ales după ce România a aderat la Uniunea Europeană, am urmărit cu admirație și bucurie progresele dumneavoastră, ritmul cu care se dezvoltă economic societatea românească. România a fost un reper pentru noi și ne bucurăm împreună pentru ea. În ultimii ani am început să ne bucurăm și pentru succesele Republicii Moldova“, a spus Alexandru Munteanu.

Premierul Republicii Moldova, declarație controversată

Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, a făcut o declarație controversată în timpul ședinței Parlamentului de la Chișinău din 31 octombrie 2025. Acesta a spus că „situația în România e cu mult mai rea decât la noi, în Republica Moldova“, adăugând că acest lucru îl „bucură“.

„Vreau să vă referiți la problema rezilienței sistemului de pensii cu accent pe dezechilibrul total dintre pensiile înalților demnitari de stat și a funcționarilor cu statut special în raport cu pensionarii care vin din sectorul real al economiei.

Cunoaștem cu toții că există un echilibru destul de mare, poate cu excepția celor care vin din sectorul bancar și să vă referiți și la pensionarii care au ieșit la pensie până în 1999, în cazul lor situația chiar este deplorabilă“, a zis deputatul de la Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.

„Cu siguranță ne vom uita cu o revizuire totală la tot ce a fost și ce va fi. Am avut posibilitatea să vorbesc cu omologul meu din România, iar situația la ei este cu mult mai rea decât în Republica Moldova și asta mă bucură“, a răspuns Alexandru Munteanu.

Declarațiile complete ale celor doi prim-miniștri

Ilie Bolojan: Domnule prim ministru,

Îmi face o deosebită plăcere să vă urez bun venit la București, în calitate de șef al noului guvern de la Chișinău. Doresc să vă felicit și cu această ocazie pentru rezultatele scrutinului din 28 septembrie, pentru implicarea, spiritul civic și votul exprimat de cetățeni în sprijinul parcursului european al Republicii Moldova. Aceste alegeri s-au derulat sub un asalt nemaiîntâlnit și apreciez modul în care autoritățile Republicii Moldova și președinta Maia Sandu au reușit să facă față acestor provocări la adresa democrației și parcursului său european. Mă bucur că România a contribuit la aceste eforturi.

Domnule prim-ministru,

România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat susținător al Republicii Moldova. Faptele o demonstrează. Așa cum am agreat în cadrul discuțiilor noastre, vom menține un dialog extrem de dinamic între miniștrii noștri. Trebuie să continuăm și să aprofundăm proiectele comune, deja angajate, sau pe care le vom decide împreună în viitor, în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Sunt multe domenii și proiecte unde lucrăm foarte strâns și o să enumăr câteva exemple, deși lista este mult mai lungă: interconectarea infrastructurilor noastre de energie și transporturi, cum ar fi linia electrică Suceava-Bălți; reabilitarea și electrificarea conexiunii feroviare Iași-Ungheni cu fonduri europene; construcția podului Ungheni, care va fi legat la autostrada A8, fiind primul pod peste Prut construit în ultimii 60 de ani; facilitarea tranzitului la punctele de frontieră, cu obiectivul de a reduce timpul de așteptare, un lucru important pentru cetățenii noștri și pentru companii, în contextul în care România este cel mai important partener comercial al Republicii Moldova - aici avem deja semnate mai multe acorduri bilaterale pentru introducerea controlului coordonat la anumite puncte de trecere a frontierei și lucrăm la dezvoltarea infrastructurii, pentru a permite un tranzit mai facil între România și Republica Moldova; creșterea comerțului bilateral și a investițiilor companiilor românești - firmele din România sunt în prima linie a efortului investițional din Republica Moldova, contribuind la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea societății în ansamblu; intensificarea cooperării la nivel local, cooperarea în domeniul securității, pe fondul riscului generat de agresiunea rusă în Ucraina și cooperarea în domenii de suflet precum cultura și educația. În plan european vom rămâne și pe mai departe o voce puternică și un susținător al progresului Republicii Moldova. Vom lucra îndeaproape cu guvernul dumneavoastră, deoarece aderarea la Uniunea Europeană este singura opțiune în măsură să răspundă aspirațiilor de viitor și să ducă la creșterea nivelului de trai al cetățenilor Republicii Moldova. Susținem și angajamentele de reformă ale Chișinăului necesare nu numai în procesul de aderare, dar mai ales pentru dezvoltarea Republicii Moldova. E nevoie ca la nivelul Uniunii Europene să găsim rapid soluții pentru deschiderea primilor clustere de negociere cu Republica Moldova, iar România susține ferm acest obiectiv. În final, vă doresc mult succes, domnule prim-ministru, atât dumneavoastră, cât și colegilor din cabinetul pe care îl conduceți. Vă asigur încă o dată de sprijinul și deschiderea noastră de a lucra strâns împreună.

Alexandru Munteanu: Domnule prim-ministru Bolojan, vă mulțumesc pentru invitație și primirea călduroasă. Sunt onorat că am prima vizită externă la București, o a doua o casă pentru cetățenii noștri, o casă în care împărtășim bucuriile în aceeași limbă, ne învățăm lecțiile de rezistență și demnitate din aceeași istorie și ne construim moștenirea culturală comună pentru generațiile viitoare. Relația specială dintre Chișinău și București este un lucru cunoscut de toată lumea. Catalizatorul acestui parteneriat de suflet este legătura indivizibilă dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, iar România niciodată n-a uitat de noi, ci a avut multă încredere în puterea noastră, ne-a sprijinit în drumul european și a făcut investiții esențiale pentru ca Republica Moldova să dezvolte o independență veritabilă.

România, fără ezitare, a continuat să ne promoveze, să creadă în noi și să ne ofere deschidere. Altădată se puneau garduri de fier între noi. Azi noi ne construim punți, punți diferite și trainice, interconectare energetică, drumuri și poduri care fac parte dintr-o infrastructură europeană comună. Libertatea de circulație, sporirea schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce, parteneriate directe între instituțiile educaționale, aceleași spectacole jucate la Chișinău, și la Iași, și la Bălți și la Timișoara. Și, desigur, cea mai trainică punte este aderarea Republicii Moldova la casa mare care e Uniunea Europeană. Această dorință a fost exprimată ferm de cetățenii noștri și la alegeri prezidențiale, și la alegeri parlamentare, și la referendum. Aspirațiile noastre europene au ieșit învingătoare într-o luptă crâncenă.

Pe de o parte, am avut dezinformare imensă, cumpărare de voturi, amenințări hibride, atacuri cibernetice, alerte false cu bombă, implicarea grupărilor criminale pentru tentative de destabilizare și violență. Pe de altă parte, am avut instituțiile statului, societatea civilă, presa liberă și cetățenii. O luptă pentru valorile europene, pentru adevăr și pentru viitorul copiilor și nepoților noștri, o luptă pe care nu puteam să o pierdem și n-am pierdut-o. Pe acești piloni construim și integrarea europeană. Avem voință politică și avem România alături. La fiecare etapă beneficiem de experiența României și de rolul său de avocat în capitalele europene. Avem o agendă comună foarte clară, o agendă pentru următorii zece ani. Angajamentul guvernelor de la Chișinău și București este să ne ținem de această agendă, pentru că doar așa rezultatele concrete vor veni mai repede în viața cetățenilor.

Avem pe această agendă multe domenii și proiecte. Interconectarea energetică rămâne subiectul din fruntea agenda. Mulțumim, România, pentru accesul la piața de energie electrică, dar și pentru sprijinirea integrării noastre în piața energetică europeană. Avem noi obiective de dezvoltare a infrastructurii energetice, pe lângă cele trei linii deja planificate să fie gata până în 2028, dintre care Vâlcănești-Chișinău este finalizată practic la 90 de procente. Vorbim de noi proiecte de interconectare cu România și Ucraina, Vulcănești-Smârdan, Comrat-Smârdan și Vulcăneşti-Artsyz, care să crească conectivitatea regională. Moldova a reușit în acești ani, datorită sprijinului românesc și european, să nu mai depindă de gazul rusesc, devenind dintr-un consumator vulnerabil un partener regional activ și un partener-cheie în coridorul vertical de gaze care conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina. Vrem să extindem cooperarea. Pentru noi este important contractul semnat vara între Energocom și OMV Petrom pentru a accesarea gaze din Neptun Deep. Invităm companiile de pe piață românească cu experiență în producerea energiei verzi și sisteme de stocare să participe la licitația de la noi. De asemenea, ne-am exprimat intenția de a participa la construcția următorului bloc de la Cernavodă. Așadar, planurile noastre comune sunt ambițioase. După cum vedeți, pe drumuri și poduri, la fel, avem o viziune strategică foarte bine pusă la punct. Deja am început lucrările la primul pod rutier pe Prut din ultimele șase decenii. Vrem să construim un nou pod la Albița, să punem în funcțiune conexiunea feroviară Cantemir-Fălciu și să ne conectăm la rețeaua feroviară și la autostrăzile românești.

România rămâne principalul partener comercial și principal investitor. Avem deja peste 1.600 de companii românești în Republica Moldova. Am certitudinea că acest număr poate și trebuie să crească, iar produsele bune moldovenești căutate în orașele românești să fie valabile pe cât mai multe rafturi. Apreciem sprijinul tehnic și expertiza României în consolidarea rezilienței noastre instituționale și cibernetice. Ne dorim o colaborare și mai activă pentru contracararea riscurilor cibernetice, protecția infrastructurii critice și formarea profesională în securitate digitală.

Cooperarea în domeniile educației și culturii este firească și sănătoasă pentru elevi, studenți și tinerii de pe ambele maluri ale Prutului. Avem 100 de proiecte comune în domeniul cercetării, avem salon de carte românească și la Chișinău și la București, avem reuniunea teatrelor românești și zilele filmului românesc, dar cultura și educația nu au limite. Putem construi pe aceste progrese mai sus și mai mult. Fiecare clădire din patrimoniu reconstruită, fiecare bec, fiecare drum, fiecare autobuz școlar, fiecare pod, fiecare grădiniță renovată înseamnă că ne mișcăm în direcția corectă. Toate la un loc fac mare diferență în traiul zilnic al oamenilor. Viața demnă și pacea sunt obiectivele care ne unesc și pilonul de temelie al colaborării guvernelor noastre.

Domnule prim-ministru, am avut recent o exprimare, ruptă din context, ce a generat multe interpretări. Vreau să știți că România este într-atât de legată de soarta noastră și noi suntem legați de soarta României încât orice succes ne bucură deopotrivă și orice regres ne îngrijorează foarte mult pe toți. Mulți ani la rând, mai ales de când România a aderat la UE, am urmărit cu admirație și bucurie progresele dumneavoastră, ritmul cu care se dezvoltă economic societatea românească. România era un reper pentru noi și ne bucurăm împreună pentru ea. Iar acum, în ultimii ani, am început să ne bucurăm și pentru succesele Moldovei.

Domnule Bolojan, România ne-a ajutat de multe ori. Planul nostru este să devenim dintr-o țară care trebuie ajutată un stat care va continua să contribuie la securitatea regională, la conectivitatea energetică din această zonă, la unitatea europeană. Moldova își construiește, cu o mână de ajutor constantă din partea României, un drum alături de statele europene. Avem multe de făcut împreună și, cum zicem noi: ”La mai mult și la mai mare!

Ilie Bolojan: Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această declarație! O zi bună vă dorim!