Premierul Ilie Bolojan, declarații după decizia CCR

Premierul Ilie Bolojan susţine miercuri, de la ora 16:00, la Palatul Victoria, o conferinţă de presă privind rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului, a transmis Biroul de presă al Guvernului.

Conferința de presă este programată după ședința de astăzi a Curții Constituționale, în care magistrații discută sesizările depuse de trei partide și Înalta Curte de Casație și Justiție.

Înalta Curtea a atacat legea privind pensiile speciale. Alte patru proiecte de legi au fost atacate de către AUR, S.O.S. și POT.

Reamintim că anterior premierul Ilie Bolojan a declarat că dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor va cădea la Curtea Constituţională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi” și a lăsat de înțeles că își va da demisia într-un astfel de scenariu.