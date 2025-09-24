€ 5.0774
Data actualizării: 11:07 24 Sep 2025 | Data publicării: 11:02 24 Sep 2025

Premierul Ilie Bolojan, declarații după decizia CCR

Autor: Doinița Manic
instant_guvern_conf_bolojan_006_inquam_photos_octav_ganea_12187200 Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Premierul Ilie Bolojan va susține conferință de presă, după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților și a sesizărilor împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul.

Premierul Ilie Bolojan susţine miercuri, de la ora 16:00, la Palatul Victoria, o conferinţă de presă privind rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului, a transmis Biroul de presă al Guvernului. 

Conferința de presă este programată după ședința de astăzi a Curții Constituționale, în care magistrații discută sesizările depuse de trei partide și Înalta Curte de Casație și Justiție.

Înalta Curtea a atacat legea privind pensiile speciale. Alte patru proiecte de legi au fost atacate de către AUR, S.O.S. și POT.

Reamintim că anterior premierul Ilie Bolojan a declarat că dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor va cădea la Curtea Constituţională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi” și a lăsat de înțeles că își va da demisia într-un astfel de scenariu.

ilie bolojan
premier
conferinta
