Data actualizării: 22:15 01 Oct 2025 | Data publicării: 22:14 01 Oct 2025

Ședință de Guvern: Pregătirea militară voluntară pentru tineri și noua lege a apărării
Autor: Tiberiu Vasile

bolojan-cseke-tanczos_49559100 Foto: Gov.ro
 

Guvernul analizează joi un pachet legislativ major, care include introducerea stagiului militar voluntar pentru tineri, actualizarea legii apărării naționale, dar și alte subiecte.

Guvernul discută joi mai multe proiecte legislative de impact, printre care un program de pregătire militară voluntară pentru tinerii români, un nou cadru pentru apărarea națională, reguli stricte privind utilizarea produselor de protecție a plantelor, dar și acordarea cetățeniei române unui sportiv american.

Conform proiectului pus pe masa Executivului, românii cu vârste între 18 și 35 de ani, femei și bărbați, vor putea solicita Ministerului Apărării înscrierea la un stagiu de pregătire militară de bază, cu durata de până la patru luni. Acesta este destinat celor care nu au efectuat serviciul militar, activ sau în rezervă.

Înscrierea se va face pe baza unui angajament personal, iar candidații declarați apți vor beneficia, pe perioada stagiului, de cazare, hrană, echipament, asistență medicală și o indemnizație similară celei primite de militarii în termen.

La final, participanții primesc o recompensă financiară echivalentă cu trei salarii medii brute și vor fi înregistrați în rezerva operațională. Numărul de locuri disponibile va fi stabilit anual prin ordin al ministrului Apărării, în funcție de fondurile alocate. Proiectul modifică legea 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

Noua lege a apărării naționale. Implicarea graduală a autorităților în situații de amenințări

Pe agenda ședinței figurează și noua lege a apărării naționale, menită să actualizeze cadrul normativ și să îl alinieze cerințelor NATO și UE. Documentul introduce concepte și mecanisme noi, precum implicarea graduală a autorităților în situații de amenințări asupra suveranității, independenței sau integrității statului, înainte de declararea stării de urgență sau de război.

Totodată, se prevede că „Parlamentul României aprobă angajarea unor capabilităţi militare şi nonmilitare pe teritoriul statului român sau în afara acestuia, pentru contracararea ameninţărilor hibride, la propunerea Preşedintelui României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”.

Fabricarea, reambalarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor

Executivul va mai analiza o ordonanță de urgență ce reglementează fabricarea, reambalarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor. Acestea vor putea fi folosite exclusiv de către profesioniști instruiți și certificați, iar comerțul și serviciile din acest domeniu vor fi strict monitorizate. Proiectul stabilește sancțiuni „eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare” pentru cei care nu respectă regulile (nr. fabricarea, reambalarea, comercializarea, importul, exportul, utilizarea şi prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României).

Acordarea cetățeniei române baschetbalistului american Russell Daron

Tot în cadrul ședinței, Guvernul va aproba prin hotărâre acordarea cetățeniei române baschetbalistului american Russell Daron, originar din Pennsylvania, SUA. „Daron, prin evoluţia sa şi prin valoarea sportivă excepţională, este în atenţia Federaţiei Române de Baschet pentru participarea la competiţii internaţionale, campionate continentale, Campionate Mondiale, turnee internaţionale”, se arată în document, conform Agerpres.

