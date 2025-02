Povestea lui Najin şi Fatu, ultimele femele de rinocer alb nordic, ultimele exemplare ale speciei lor

Femela de rinocer Najin este foarte singură zilele acestea, fiica ei rebelă, Fatu, preferându-o pe cea mai bună prietenă a ei. O situaţie cu care se confruntă mulţi părinţi, dar mama-rinocer are un motiv serios pentru care îşi doreşte să-şi ţină puiul aproape - ele sunt ultimele reprezentante de pe Pământ ale speciei lor, relatează joi AFP și Agerpres.



Rinocerul alb nordic a fost declarat specie extinctă din punct de vedere funcţional, după moartea în 2018 a lui Sudan, ultimul mascul al acestei subspecii - tatăl lui Najin şi bunicul lui Fatu.



La începutul lunii februarie, AFP le-a întâlnit pe cele două femele în incinta lor din rezervaţia Ol Pejeta din Kenya, monitorizată 24 de ore din 24.



- Mamă solitară -



Najin şi fiica ei s-au născut în captivitate, la o grădină zoologică din Republica Cehă, înainte de a fi transferate la Ol Pejeta în 2009.



Mama are probleme de sănătate şi, la cei 35 de ani ai săi, specialiştii îi mai dau cinci până la zece ani de trăit.



"Încep să-mi fac griji", a declarat pentru AFP Zacharia Mutai, responsabil cu îngrijirea celor două animale uriaşe, care petrece 12 ore pe zi cu acestea.



"Au personalităţi diferite, la fel ca fiinţele umane", a precizat el, recunoscând că Najin, întotdeauna foarte calmă, este "favorita" sa.



Curioasă, ea a decis să inspecteze un trepied pentru aparatul foto, determinându-i pe corespondenţii AFP să fugă.



Najin a cercetat, de asemenea, o maşină parcată în apropiere, în complexul său de aproape trei kilometri pătraţi.



Rinocerii sunt monitorizaţi în permanenţă, inclusiv dintr-un turn şi sunt înconjuraţi de paznici înarmaţi şi câini, pentru a descuraja braconierii.



În Ol Pejeta nu mai există braconaj de şapte ani, a subliniat Zacharia Mutai.



Singurii intruşi din incintă sunt câteva antilope, care au sărit peste gard, şi câţiva porci alergători africani.



Însă, când Zacharia Mutai nu se află prin preajmă, Najin rămâne, de cele mai multe ori, singură.



- Fatu, o adolescentă "morocănoasă" -



Născută în 2000, Fatu era mult mai tânără când a ajuns la Ol Pejeta şi s-a bucurat de viaţa în sălbăticie mai mult decât mama ei.



Fatu îşi petrece aproape tot timpul cu Tawu, o femelă sălbatică de rinocer alb sudic, adusă în rezervaţie pentru a-i arăta cum se comportă un rinocer care nu s-a născut într-o grădină zoologică.



Rinocerii albi sudici, o subspecie strâns înrudită cu cea din care face parte Fatu, au fost la un pas de extincţie în anii 1800, însă astăzi există peste 15.000 de exemplare, datorită programelor intense de conservare.



Cele două subspecii au un aspect asemănător - ambele sunt gri, nu albe - însă rinocerii nordici sunt mai mici, au urechi mai pufoase şi coada puţin mai lungă.



Fatu, care va implini 25 de ani in iunie, a fost iniţial prietenoasă. Ea a devenit "puţin cam morocănoasă" şi "se comportă cam ca o adolescentă umană", a spus îngrijitorul.



Uneori, ea încearcă să se lupte cu Najin, obligându-i pe îngrijitori să-i taie cornul pentru a nu-şi răni mama.



Soarta speciei sale atârnă, poate, numai de ea. Fatu a încercat deja să se împerecheze, însă nu a putut procrea din cauza unei probleme la uter. Cu toate acestea, spre deosebire de mama ei, ea are încă ovule viabile, pe care oamenii de ştiinţă din cadrul proiectului BioRescue încearcă să le fertilizeze cu material seminal prelevat de la masculi din aceeaşi specie, decedaţi.



De fiecare dată când i se colectează ovulele, ea trebuie anesteziată complet. Acest lucru s-a întâmplat de peste 20 de ori, ceea ce face ca Fatu să fie, probabil, cel mai anesteziat rinocer din istorie, însă starea ei de sănătate este în continuare perfectă, după cum a declarat coordonatorul BioRescue, Jan Stejskal.



Oamenii de ştiinţă doresc să implanteze embrioni de rinocer alb nordic în uterul unei mame surogat - un rinocer alb sudic - în premieră în acest an.



Dacă vor reuşi, Fatu şi Najin ar avea o nouă ocupaţie: să-i arate puiului cum să se poarte ca un rinocer alb nordic, înainte ca obiceiurile lor să dispară.



Misiunea oamenilor de ştiinţă este o "responsabilitate imensă", a conchis Zacharia Mutai, înainte de a adăuga: "Cred că vom reuşi".

