Pericol pentru sănătate în aer. Cum este situația în Spania, Germania sau Austria / video

„A fost un mare proiect european în care s-a văzut, la nivel populațional, care sunt alergenii principali, fie că este vorba de cele din aer, fie că este vorba de cele din alimentație. A rezultat că fiecare țară are specificul ei pentru că expunerea din aer este diferită. Dacă la noi se știe că un impact masiv îl are ambrozia și duce la simptome grave, la fel de grav este ce face polenul de măslini în țările mediteraneene. Măslinul, despre care știm că face niște fructe atât de bune, din punct de vedere al polenului, iată că este la fel de alergenic și periculos pentru sănătate, la fel ca ambrozia la noi.

De asemenea, în funcție de ce tip de alimentație mănâncă, unii sunt mai alergici la pește și la crustacee, alții mai mult la fructe. Fiecare țară are un specific al său. În Austria și Germania, pentru că sunt foarte multe păduri cu mesteacăn, au o mare problemă cu polenul de mesteacăn”, a spus prof. dr. Carmen-Bunu Panaitescu, președinta Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică, la „Academia de Sănătate”, emisiune realizată de prof. dr. Irinel Popescu la DC News, DC News TV și DC Medical.

Prof. dr. Carmen-Bunu Panaitescu lucrează la un proiect prin care vrea să arate alergenii la care sunt sensibili românii.

„În primele șase luni ale anului vom avea prelucrarea statistică și vom putea spune exact cine este dușmanul numărul 1 în România, din punct de vedere alergologic”, a spus Prof. dr. Carmen-Bunu Panaitescu, președinta Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică, la „Academia de Sănătate”, emisiune realizată de prof. dr. Irinel Popescu la DC News, DC News TV și DC Medical.

Prof. dr. Carmen-Bunu Panaitescu, președinta Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică, a spus la ce se așteaptă pentru România, potrivit estimărilor sale:

„Mă aștept ca acarianul să fie cea mai mare problemă. An de an fac statistică și am constat acest lucru. Apoi, mai este și ambrozia. Pe locul trei, cred că va fi alergia la graminee. Mult mai puțin va fi alergia la animale și foarte puțin la pomi. Noi nu avem atâția pomi care să după la alergie. Poate în zonele mai împădurite să fie o problemă”.

