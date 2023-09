Performanță economică remarcabilă pentru Polonia

Polonia se numără printre liderii mondiali în ceea ce privește dezvoltarea economică, iar datele din 1990 până în 2020 arată că singura țară din lume care a crescut mai repede decât Polonia a fost China, potrivit RMX.

Profesorul Michael Tanchum, expert în afaceri internaționale, geopolitică și politică economică, care este afiliat la Universitatea Harvard, a postat un grafic pe X pe baza datelor de la Fondul Monetar Internațional (FMI).

„Creșterea economică a Poloniei de la sfârșitul Războiului Rece până la pandemia de Covid-19 a fost cea care a schimbat raportul de putere în UE”, a postat profesorul.

