Penurie de spărgătoare de gheață în Rusia, până în 2030

Până în 2030, Rusia riscă să se confrunte cu un deficit al flotei de spărgătoare de gheață, construcția este în întârziere și există întârzieri ale contractelor, a declarat Dmitri Medvedev, șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, scrie Interfax.



La o reuniune a Comisiei interdepartamentale a Consiliului de Securitate al Federației Ruse pentru asigurarea intereselor naționale ale Rusiei în Arctica, Medvedev a atras atenția asupra problemelor flotei ruse.

"Acest lucru se referă la situația generală a flotei de spărgătoare de gheață în ansamblu, deoarece, ca și alte elemente ale componentei noastre de transport, flota nucleară este îmbătrânită. Jumătate din grup se află sub controlul corporației Rosatom. Acestea sunt aceleași nave care au fost construite folosind aceleași tehnologii, care, la un moment dat erau destul de moderne, dar acum, desigur, nu mai sunt aceleași, iar durata lor de viață a fost prelungită în mod repetat", a spus Medvedev.

Medvedev: Lipsa flotei de spărgătoare de gheață este inacceptabilă





El a menționat că până în 2026-2027 aceste spărgătoare de gheață își vor epuiza resursele.

"Și dacă în viitorul apropiat ele nu sunt înlocuite cu nave noi cu design modern, iar astfel de proiecte, după cum știți, există, sunt în curs de implementare, atunci până în 2030 există riscul unor deficite de capacități de spargere a gheții", a spus Medvedev , amintind că acum problema utilizării Rutei Mării Nordului și a prezenței în Arctica a început să fie politizată.

El a afirmat că în ciuda faptului că Rusia este principalul stat arctic, ei încearcă să împingă Moscova "din câmpul central" la periferie.

"De aceea, lipsa flotei de spărgătoare de gheață este inacceptabilă", a spus Medvedev.

Printre motivele penuriei, Medvedev a citat întârzierea programelor de construcție și întârzierile contractelor.

Canion glaciar, descoperit în Antarctica. "Impact major asupra vitezei de topire a gheţii"

Un canion glaciar a fost descoperit în Antarctica, de către un grup de cercetători australieni. Canionul ajunge până la câţiva kilometri adâncime sub un gheţar, informează agenţia Xinhua.



O echipă de la Divizia Antarctică Australiană (AAD) din cadrul Departamentului federal pentru Agricultură, Apă şi Mediu din această ţară a anunţat vineri că a descoperit un canion sub gheţarul Vanderford din estul Antarcticii, relatează Agerpres.

Prezenţa canionului a fost descoperită de Nuyina, noua navă spărgător de gheaţă a AAD, în timpul efectuării unor teste ale apei în apropierea gheţarului. Acest canion se întinde la 60 km distanţă de gheţar, ceea ce indică faptul că acesta s-a micşorat semnificativ.

Conducătorul expediţiei, Lloyd Symons a declarat că această vale, ce se întinde pe cel puţin 3,5 km sub gheţar, ar putea avea un impact major asupra vitezei de topire a gheţii. "Faptul că există un canion atât de adânc sub acest gheţar este posibil să permită apei mai calde să pătrundă sub gheţar", a spus el pentru Australian Broadcasting Corporation (ABC). Citește continuarea știrii AICI.









Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News