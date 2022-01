Canion glaciar, descoperit în Antarctica. "Impact major asupra vitezei de topire a gheţii" - GALERIE FOTO

Un canion glaciar a fost descoperit în Antarctica, de către un grup de cercetători australieni. Canionul ajunge până la câţiva kilometri adâncime sub un gheţar, informează agenţia Xinhua.



O echipă de la Divizia Antarctică Australiană (AAD) din cadrul Departamentului federal pentru Agricultură, Apă şi Mediu din această ţară a anunţat vineri că a descoperit un canion sub gheţarul Vanderford din estul Antarcticii, relatează Agerpres.

Prezenţa canionului a fost descoperită de Nuyina, noua navă spărgător de gheaţă a AAD, în timpul efectuării unor teste ale apei în apropierea gheţarului.



Acest canion se întinde la 60 km distanţă de gheţar, ceea ce indică faptul că acesta s-a micşorat semnificativ.

Impact major asupra vitezei de topire a gheţii

Conducătorul expediţiei, Lloyd Symons a declarat că această vale, ce se întinde pe cel puţin 3,5 km sub gheţar, ar putea avea un impact major asupra vitezei de topire a gheţii. "Faptul că există un canion atât de adânc sub acest gheţar este posibil să permită apei mai calde să pătrundă sub gheţar", a spus el pentru Australian Broadcasting Corporation (ABC).



"Una dintre problemele gheţarilor din Antarctica din acest moment este că sunt erodaţi de dedesubt de apele mai calde care coboară din nord. Dacă există un canal adânc sub acest gheţar, atunci este posibil ca acest lucru să nu fie de bun augur pentru gheţarul Vanderford, însă acest lucru necesită, desigur, studii suplimentare", a adăugat specialistul.

Cercetătorii specialişti în acustică de la bordul navei Nuyina au cartografiat canionul pe o perioadă de 24 de ore după descoperirea acestuia. Constatările echipei urmează să fie împărtăşite climatologilor şi glaciologilor pentru a se determina modul în care prezenţa canionului afectează gheţarul.

Descoperirea reprezintă o dovadă a tehnologiei de cartografiere acustică de ultimă generaţie de la bordul Nuyina, a declarat Sussan Ley, ministrul Mediului din Australia. "Nuyina demonstrează că Australia a deschis uşa către noi niveluri de cercetare polară, care ne vor ajuta să dezvăluim secretele ecosistemelor maritime din Oceanul de Sud şi să ne consolidăm extinderea pe continent şi înţelegerea climei la nivel mondial", a spus oficialul.







