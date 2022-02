Pedofilul spaniol care a violat 24 de fetițe din România riscă aproape 300 de ani de închisoare, transmite Realitatea Plus. Bărbatul a fost depistat după ce investigatorii au cercetat cele mai negre zone ale internetului, unde pedofilii și criminalii postează cu identitate protejată fotografii și filmări cu victimele lor.

Anchetatorii susțin că bărbatul își alegea victimele dintre prietenele fiicei sale sau chiar și pe fiicele prietenilor săi. Sub pretextul că le ducea pe copile la școală, spaniolul le abuza sexual. Procurorii spanioli au cerut ca bărbatul să fie condamnat la 286 de ani de detenție, asta însemnând că bărbatul va sta după gratii toată viața.

Un profesor de matematică, care a abuzat sexual cinci elevi, a murit înecat cu micul dejun. John McKno, un bărbat în vârstă de 74 de ani din Marea Britanie, se afla în spatele gratiilor din 2016. El abuzase cinci elevi din internatele şcolare Suffolk, Devon și Worcestershire între anii 1970 și 1980. Patru dintre minori aveau sub 16 ani, iar unul dintre ei avea chiar sub 14 ani. Copiii au mărturisit atunci că trăiau cu teamă din cauza pedofilului, iar noaptea nu puteau dormi de frică că bărbatul va veni. Fostul profesor a lucrat la trei școli din Devon, Tenbury Wells și Ipswich, care s-au închis de atunci, scrie The Sun.

Bărbatul și-a recunoscut faptele și a fost închis pentru 14 ani. Recent, un legist a dezvăluit faptul că profesorul pedofil a murit în închisoarea din Norwich, pe 29 septembrie 2020, după o criză de sufocare care a dus la insuficienţă cardiacă. Mai exact, bărbatul s-a înecat cu mâncare atunci când servea micul dejun.

