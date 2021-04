Un profesor pedofil, care a abuzat cinci elevi, a murit înecat cu mâncare la micul dejun

John McKno, un bărbat în vârstă de 74 de ani din Marea Britanie, se afla în spatele gratiilor din 2016. El abuzase cinci elevi din internatele şcolare Suffolk, Devon și Worcestershire între anii 1970 și 1980. Patru dintre minori aveau sub 16 ani, iar unul dintre ei avea chiar sub 14 ani. Copiii au mărturisit atunci că trăiau cu teamă din cauza pedofilului, iar noaptea nu puteau dormi de frică că bărbatul va veni. Fostul profesor a lucrat la trei școli din Devon, Tenbury Wells și Ipswich, care s-au închis de atunci, scrie The Sun.

Bărbatul și-a recunoscut faptele și a fost închis pentru 14 ani. Recent, un legist a dezvăluit faptul că profesorul pedofil a murit în închisoarea din Norwich, pe 29 septembrie anul trecut, după o criză de sufocare care a dus la insuficienţă cardiacă. Mai exact, bărbatul s-a înecat cu mâncare atunci când servea micul dejun.