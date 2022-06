Pastor Iosua Faur despre abuzurile falşilor predicatori: A închide ochii, a fluiera a pagubă şi a aştepta ca lucrurile să treacă e un dispreţ faţă de victime, e o aroganţă, o tăcere care ne condamnă

Dacă ai văzut "Stăpânul Inelelor", ai putea avea acel sentiment de deja-vu atunci când eşti în faţa televizorului şi urmăreşti jurnalul de ştiri, cel puţin în ultima perioadă. Cazul Copiii Soarelui este doar unul din multele relatări despre astfel de grupări-fantomă care promit iluminare, ascensiune, resurecţie spirituală, una peste alta – fericire, împlinire, viaţă mai bună, fără de griji şi fără de boală. Se înmulţesc, de la un an la altul, “armatele de orci”, orci care sunt înregimentaţi în instituţii religioase, oricare ar fi ele sau, de ce nu, în chilii, cartiere de tip cluster sau cuib închis (Clifton Park, Albany) ori căsuţe izolate-n munţi. Milioane de adepţi ajung în acest "New Age" al credinţei, al devoţiunii pentru un guru atotştiutor, atotvăzător, atotatingător, atotmanipu… pardon, atotpreparator. Sunt acei “maeştri” care pretind că-n carnea lor s-a înomenit Dumnezeu, sunt sociopaţii care se laudă că pot să facă, să desfacă şi să prefacă tot ce n-au putut alţii înaintea lor. Mai nou, te iau din zona sfinţilor, te-ajută să te laşi de pupat moaşte şi te-aduc pe tărâmul energiilor. Sunt cei care îţi făgăduiesc experienţa vieţii, “călătoria inimii”, ridicarea din păcat şi iertarea absolută… oh, şi ce plină e lumea de ei! De-aici şi miile de tipuri de cursuri, tehnici, tactici de evoluţie personală. conferinţe revelatoare şi schimbătoare de direcţie, sesiuni de vindecare şi regăsire, meditaţii de regenerare şi reconstrucţie ADN, şedinţe de atingere cuantică, vindecare cu lumină, vindecare prin atingere (pentru că… de ce nu?) cu frecvenţe joase sau înalte, reglaje karmice, fine-tuning spiritual, integrare în dimensiunea 7D şi câte şi mai câte. Trist este că unii chiar cred că e nevoie să meargă pe la unii şi pe la alţii pentru regăsiri de sine şi curăţări de karmă. Dar şi mai trist e că astfel de “învăţători” îşi fac ruşinoasa lucrare fix în Casa Domnului, în biserici, schituri şi mănăstiri, ba chiar şi în marile catedrale (vezi atâtea cazuri din Roma).

Lideri atinşi de “misecuvinism”

Pastorul Iosua Faur, doctor în teologie pastorală, îi numeşte pe aceşti lideri de organizaţii religioase sau de altă natură ,care comit abuzuri şi trădează încrederea discipolilor, ca fiind “atinşi de misecuvinism”, o expresie împrumutată dintr-un articol scris de profesorul Marius Cruceru: “Aceştia iau în deşert numele Domnului pentru că sunt prea lejeri cu ei înşişi şi cu oamenii din jurul lor, crezând că harului lui Dumnezeu nu este altceva decât un permis, o licenţă pentru a păcătui. “Pentru că dacă păcătuieşti mult, harul se înmulţeşte, nu?” Iată o gândire diabolică care se strecoară în mijlocul nostru. Iată cum sindromul acesta de “mi se cuvine” (sau “misecuvinismul”, ca să-l citez pe M. Cruceru) loveşte puternic în orice lider care nu se supune autorităţii bisericii locale, care nu dă socoteală de viaţa lui în faţa bisericii locale şi, de asemenea, loveşte şi orice biserică locală, care se poate transforma prin clanuri, prin grupări, prin partide într-un loc în care oamenii devin victimele unor lupi îmbrăcaţi în piei de oaie sau, după părerea mea, chiar mai grav, pot fi victimele unor lupi îmbrăcaţi în haine de păstori şi de lideri” avertizează tânărul păstor care conduce Biserica Baptistă din Brăila de mai bine de şapte ani.

Americanii sunt, ce-i drept, ceva mai “neascultători” şi mai îndrăzneţi când vine vorba de biserici moderne, societăţi secrete, frăţii, organizaţii şi asociaţii, toate cu miez de cult underground: The Peoples Temple, Davidianii, Institutul Sullivan, Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a lui Joseph Smith, Copiii lui Dumnezeu (Children of God – Family International care activează şi în prezent, în ciuda scandalurilor sexuale), Poarta Raiului (Heaven's Gate), Biserica starurilor de la Hollywood, Scientology, din care a făcut parte şi Tom Cruise, Biserica Hillsong şi scandalul cu pastorul Carl Lentz, comunitate din care făceau parte şi vedete ca Justin Bieber, Selena Gomez şi Will Smith, cultul sexual al lui Keith Raniere, NXIVM, care a activat timp de 10 ani în Albany, New York sub umbrela unor cursuri de dezvoltare personală şi life-coaching… şi exemplele pot continua.

Cum bine zicea Rick Ross, expert de top în culte şi deprogramare post-cult, citat de cineastul Mark Vicente, fost membru NXIVM, în The Vow - “Nu am intrat într-un cult, nimeni nu face asta. Ne-am alăturat unei mişcări pentru a face bine, iniţial am aderat la ceva bun care promitea viaţă bună. Niciun om de pe faţa pământului nu se bagă vreodată într-un cult, ci descoperă pe parcurs. Nimeni nu gândeşte aşa: vreau să mă înscriu într-un cult ca să-mi nenorocesc viaţa.”

S-au făcut documentare şi mini-serii despre astfel de cazuri. Ce e de-a dreptul impresionant e că, de pildă, şi în producţia cinematografică Wild Wild Country, în filmul The Hillsong Scandal şi în documentarul despre mişcarea Buddhafield,, Holly Hell, dar şi în toate cele nouă episoade despre cultul de sclavi sexuali NXIVM (condus de K. Raniere, cunoscut ca şi omul cu cel mai mare IQ din lume – 240), supravieţuitorii mărturiseau că, în ciuda celor întâmplate, au trăit cele mai frumoase momente din viaţă. Secretul stă în comunitate. Psihologii spun că membrii unei comunităţi, oricare ar fi ea, se simt părtaşi la aceleaşi lucruri, vulnerabili în faţa aceleiaşi ameninţări, uniţi în faţa aceloraşi dezbinători, practic... simt că fac parte din Familia Aleasă. E familia pe care au ales-o şi în care au rămas, constrânşi sau nu, manipulaţi sau nu, hipnotizaţi sau nu, şantajaţi sau nu.

Copiii Soarelui, un fel de NXIVM de România

În România, lucrurile stau puţin altfel. Avem şi noi NXIVM-urile noastre, permisă-mi fie comparaţia. Şi chiar dacă din afară nu se văd aşa, multe din organizaţiile de care încă n-am auzit sau poate nu ştim prea multe au practici interne care lasă de dorit, au în frunte lideri îndrăciţi, cu pofte şi fantezii sucite, în fine... au dulapul plini de scheleţi şi sertare ticsite cu secrete nevorbite şi nescrise. Cum este şi cazul Copiii Soarelui. Precum Keith Raniere sau Vanguard cum era numit de “nexieni”, şi Adi de la Brad punea presiune pe femeile din organizaţie să se culce cu el “pentru a se curăţa de karmă”. La fel, Copiii Soarelui erau îndemnaţi să locuiască permanent în proximitatea lui, aveau trasate sarcini gospodăreşti, erau angrenaţi în activităţi intense şi solcitante, exact ca în comunitatea lui Keith din Clifton Park. Să se fi inspirat şi al nostru guru de la americani?

“Astfel de cazuri ne-au cutremurat de-a lungul anilor, sunt cazuri celebre în ultima vreme, să nu mai spun că avem predicatori celebri în ţara noastră acuzaţi de imoralitate şi dovediţi de imoralitate. Dar, pentru că s-a pus batista pe ţambal, aceştia îşi continuă lucrarea lor bine mersi, sunt ascultaţi, sunt urmăriţi, amăgindu-i pe mulţi. Vă rog să nu mă bănuiţi de cancan când spun lucrurile acestea. Pentru că, în astfel de momente şi în astfel de cazuri, a închide ochii, a fluiera a pagubă şi a aştepta ca lucrurile să treacă pur şi simplu e un dispreţ faţă de victime, e o aroganţă a noastră şi este o tăcere care, în cele din urmă, ne condamnă” a mai spus pastor Iosua. Între timp, Ardelean Farcaş, gurul sectei “Copiii Soarelui”, a fost arestat preventiv în urma acuzațiilor de şantaj, viol, împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.

Sunt peste tot în ţară, în lume, iar de cele mai multe nici nu se ştie. Cum a fost şi cazul preotului homosexual Marin din Teleorman care a ajuns în atenția publică în ianuarie 2021, când poliția a organizat un flagrant. Au fost prinşi opt bărbați care în perioada septembrie - decembrie 2020 i-au cerut preotului sume mari de bani pentru a nu dezvălui o filmare în care apărea întreținând relații sexuale cu unul dintre ei. Filmarea a fost făcută în septembrie 2020, când “unsul Domnului” a mers cu câțiva tineri la mare. A dormit cu doi dintre aceștia într-o cameră, care s-au înțeles anterior să filmeze actul sexual și apoi să îl șantajeze. Unul dintre ei l-a filmat pe preot, apoi, împreună cu ceilalți, l-au amenințat că o sa facă publice înregistrările.

Scandalul Hillsong

"Domnul a dat, Domnul a luat". Sintagma se aplică perfect unui pastor-vedetă din SUA, prieten al multor celebrităţi, implicat în urmă cu doi ani într-un scandal de proporţii. Deşi propovăduia o viaţă simplă, pioasă, pastorul trăia în lux şi îşi înşela soţia cu o femeie musulmană. Carl Lentz este un nume binecunoscut în SUA, unde star-sistemul transformă pe oricine într-o vedetă, chiar şi pe predicatori. Sau mai ales pe ei. Pastorul l-a botezat pe Justin Bieber la maturitate şi a devenit bun prieten cu acesta, dar nu numai. Potrivit New York Times, Lentz intrase în cercuri selecte şi făcea parte din anturajul unor celebrităţi precum Oprah Winfrey, Kylie Jenner, Jay-Z şi Drake. Numai că pastorul superstar a fost concediat de biserica sa, Hillsong, care are peste 80 de lăcaşe de cult în întreaga lume.

“Astfel de lucruri, abuzuri, imoralitate, toate puse sub pătura harului şi-a iertării n-ar trebui să existe în biserica lui Hristos, indiferent de denominaţiune. Autorii scripturii au avut momente când au spus pe nume răului, indiferent că se numea Alexandru căldărarul sau Imeneu. Iuda ne spune, chiar, că oamenii aceştia sunt atât de greşiţi încât e clar unde vor ajunge. Finalul lor este osânda. Şi osânda lor nu e o dezbatere. E atât de sigură pentru că a fost scrisă demult. Spunea Pavel în Romani 9:22 – “Şi ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase ale mâniei, făcute pentru pieire”. Cel mai probabil, Iuda are în minte exemplul unor alte judecăţi din Vechiul Testament. De fapt, ne arată că aceşti învăţători falşi sunt croiţi din acelaşi material cu învăţătorii falşi din Vechiul Testament. Sunt desfrânaţi, se lasă conduşi de dorinţe păcătoase, pofticioase şi ruşinoase. Şi ei merg pe acelaşi drum, trăiesc în acelaşi fel şi bineînţeles că vor avea aceeaşi soartă. Ei bine, creştinii trebuie să-i vadă pe oamenii aceştia! Creştinii trebuie să realizeze că există astfel de pericole în biserică şi să fie atenţi să nu se asocieze cu ei, cu aceia care au produs mutaţii genetice în harul lui Dumnezeu. Nu negându-l direct, ci schimbându-l, făcându-l ieftin, abuzând de el. Practic, oamenii aceştia transformă harul Domnului într-o permisiune, într-o libertate de a păcătui” a comentat Iosua Faur, liderul BBST.

Referindu-ne aici la toate cele care au ţinut titlurile de Breaking News pe ecrane în ultimii ani, învăţătorii falşi “moderni” de la noi şi din afară ca Bivolaru, Adi de la Brad, Carl Lentz (Hillsong), David Miscavige (Scientology) sau Keith Raniere (NXIVM) nu sunt altceva decât clone ale unora din vremuri mai de demult, care au rămas în istorie, ca Osho, Massaron, Jim Jones (responsabil de masacrul din Jonestown) sau Marshall Applewhite (Poarta Raiului). Sunt precum falşii predicatori din Vechiul Testament, îmbrăcaţi în haine noi şi amintiţi în scrierile apostolilor din Noul Testament.

Sindromul Rasputin

Rasputin este unul dintre cele mai controversate personalități ale secolului al XX-lea. A avut un rol spectaculos în prăbușirea dinastiei Romanov din Rusia. Își spunea călugăr, dar el nu s-a călugărit niciodată. I s-au atribuit puteri vindecătoare și a ajuns favoritul familiei imperial ruse. Sindromul care-i poartă numele vorbeşte despre ce se întâmplă acum în lume şi pe burtierele de pe canalele de ştiri. Mai exact, despre acei lideri spirtuali sau religioşi care trăiesc în păcat şi, culmea, predică despre curăţenie, smerenie şi neprihănire în faţa maselor. În Sfânta Scriptură, Pavel chiar spune că până şi slujitorii diavolului se pot transforma în slujitori ai neprihănirii. Ciprian Bârsan, cunoscut blogger creştin, ne aduce aminte într-o postare recentă că Iuda vorbeşte despre “stânci ascunse”, despre slujitori contrafăcuţi, camuflaţi, pe care masele de credincioşi – sedați de cuvintele lor dulci – îi idolatrizează şi îi poartă din loc în loc, cum poartă ţăranii ursul iarna, din sat în sat. Celebritatea are farmecul ei! Totuşi, cum se poate ca cel ce trăieşte şi stăruie în păcat să-i salveze şi să-i scoată pe alţii din păcat? Ei bine, sindromul Rasputin pare să explice totul. Rasputin (1869 – 1916) susţinea că pentru a experimenta harul iertării trebuie să experimentezi păcatul, aşa că îşi ajuta discipolele să păcătuiască, întreţinând relaţii intime cu ele. După ce comiteau păcatul se pocăiau, atât el, cât şi femeile cu care experimenta tot felul de orgii şi perversiuni. Acesta spunea că smerenia poate fi atinsă doar prin autopervertire. Adică experimentarea pervertirii te ajută să-ţi dai seama de nimicnicia ta, de păcătoşenia inimii tale şi lucrul acesta va produce în tine un puternic sentiment de smerenie. Dobândirea harului divin prin afundarea în păcat a fost una dintre învăţăturile lui fundamentale.

Cele mai periculoase secte din lume

Poarta Raiului

Probabil una dintre cele mai cutremurătoare cazuri din lume l-a reprezentat secta religioasă Poarta Raiului. Fondată în anul 1974, cultul a luat naștere într-un spital de boli psihice atunci când pacienții Marshall Applewhite și Bonnie Nettles s-au întâlnit cu gândul de a schimba soarta umanității. Pe data de 26 martie 1997, când cometa Hale-Bopp a trecut pe lângă soare, 39 de membri ai sectei au comis sinucidere în masă într-o casă din San Diego. Motivul a fost unul incredibil. Adepții grupării sataniste credeau că sufletele lor vor ajunge la o navă spațială extraterestră care observa cometa.

Copiii Domnului

Cu siguranță una dintre cele mai periculoase și cutremurătoare secte religioase din lume este cea intitulată „Copiii Domnului”, înființată de David Berg. Potrivit acestui cult, persoanele care făceau parte din această sectă considerau că este un lucru normal, ba chiar un drept divin, să întreții relații intime cu minorii. De-a lungul vremii, nenumărate plângeri de abuz sexual au fost înaintate împotriva membrilor acestei secte. Femeile tinere erau îndreptate către prostituție și totodată ele racolau noi membri. Gruparea a atras disprețul profund al societății și este considerată a fi una dintre cele mai periculoase secte din lume.

Biserica Unificării

O altă mișcare religioasă periculoasă a fost Biserica Unificării, cult fondat la mijlocul anilor 50 în Coreea de Sud. Cultul a luat naștere pe data de 1 mai 1954 în Seul iar liderul religios a fost Sun Myung Moon, pe care adepții săi îl considerau o ființă divină. În Germania, secta satanistă a fost deîndată interzisă, pentru ca tinerii să nu fie influențați să participe. Pentru membrii acestui cult Sun Myung Moon era considerat a fi Dumnezeu, drept urmare liderul sectei era sprijinit în totalitate de biserica sa. Secta a fost blamată pentru faptuș că ar ademeni tinerii să adere și să distanțeze de familiile lor.

Mișcarea pentru Restaurarea celor Zece Porunci

Așa cum o spune și numele cultului, „Mișcarea pentru Restaurarea celor Zece Porunci” a reprezentat una dintre cele mai cutremurătoare secte din lume, un cult apocaliptic format în Uganda la sfârșitul anilor 80. Potrivit liderilor religioși ai sectei respective, aceștia ar fi prezis sfârșitul lumii pe data de 31 decembrie 1999, înaintea venirii noului mileniu, dată care s-a mutat ulterior pentru 17 martie 2000. În acea zi fatidică de vineri, membrii cultului Mișcarea pentru Restaurarea celor Zece Porunci s-au reunit în biserica lor pentru a participa la o sesiune de rugăciuni. Toți cei 530 de membri ai cultului satanist au murit în timpul unei explozii, atentat care ar fi fost organizat chiar de liderii sectei.

