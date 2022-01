Parchetul General, dosar pentru AUR. Motivul: minimalizarea Holocaustului

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este abilitat să aducă la cunoştinţa publicului următoarele:

”La data de 6 ianuarie 2022, urmare a sesizării din oficiu în conformitate cu art. 292 din Codul de procedură penală, la nivelul Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost înregistrat un dosar penal privind comunicatul de presă emis pe 3 ianuarie 2022 de partidul AUR, intitulat „Experimentele ideologice asupra copiilor din România trebuie să înceteze!”, în care se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31/2002, respectiv în varianta „minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia”.

Schimb dur de replici între primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), şi Cătălin Avamescu (USR PLUS).

"Este Constantin Toma, primar PSD de Buzau, antisemit?", este titlul unui comunicat de presă pe care l-a transmis, miercuri, Cătălin Avramescu, în care îl atacă dur pe edilul din Buzău.

"Constantin Toma este nasul politic al lui George Simion, pe care l-a sprijinit sa se lanseze atunci cand romanii nici nu stiau cine este acesta. Declaratiile de negare a Holocaustului ale actualului lider AUR au starnit reactia ambasadorului statului Israel in Romania, domnul David Saranga. E obligatoriu ca domnul Constantin Toma sa aiba o pozitionare publica fata de tema Holocaustului din Romania si fata de modul in care trebuie tratat acesta in invatamantul romanesc. Pana astazi Constantin Toma nu s-a dezis in nici un fel de protejatul sau, George Simion si nu a condamnat niciodata actiunile lui.

Atunci cand Toma a organizat lansarea candidaturii lui George Simion la Buzau, presedinte PSD Buzau era Marcel Ciolacu. Toma nu a fost in nici un fel taxat de catre Ciolacu, deci a avut girul acestuia pentru sprijinul acordat lui Simion. Ii cer domnului Marcel Ciolacu sa puna presiune pe Constantin Toma pentru ca acesta sa declare public care este pozitia sa fata de Holocaustul din Romania si fata de declaratiile lui George Simion. In cazul in care primarul Constantin Toma refuza, el trebuie exclus imediat din PSD", spune Avramescu în mesajul său.

Replica lui Toma

Primarul Constantin Toma i-a dat o replică lui Cătălin Avramescu. "Acest Avramescu este un om răutăcios, care a pierdut toate competițiile politice împotriva mea! Niciodată nu am negat și nu voi nega Holocaustul, pentru ca a fost cea mai mare crimă a umanității și nu trebuie sa se mai repete niciodată! Am mulți prieteni evrei și sunt mândru de asta!

Da, am fost la lansarea la Buzau a campaniei pentru europarlamentare a lui George Simion pentru ca sunt unionist! Iar în acea perioada George Simion avea o mulțime de acțiuni pentru unirea Basarabiei cu România!

Iartă-l, Doamne, ca nu știe ce spune!", a transmis redacţiei DC News primarul municipiului Buzău.

