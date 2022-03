Otilia, bolnavă după participarea la Survivor: Am dureri mari de stomac

Otilia a fost eliminată, în a 7-a săptămână, din cauza unor probleme medicale.

"Am dureri mari de stomac"

"Eram sigură cu o săptămână înainte că voi pleca din competiție, pentru că nu mă simțeam bine și eram conștientă de problema de sănătate care a apărut, respectiv ulcerul gastric. Așa că aveam două opțiuni: ori să cer să fiu nominalizată de către colegi și votată de către public, ori să ies pe motive medicale. Așadar, vestea nu m-a luat prin surprindere. Totuși, am avut câteva momente contradictorii. M-am bucurat, pentru că voiam să mă recuperez acasă, dar, în același timp, mi-a părut rău că părăsesc competiția", a povestit Otilia pentru ciao.ro.

"Sunt mai relaxată psihic acum, pentru că am condițiile necesare pentru a mă reface. Pe de altă parte, încă am dureri mari de stomac, iar recuperarea va dura câteva luni, dacă voi urma tratamentul cu strictețe. Mental sunt mult mai bine, pentru că nu mă mai simt singură, așa cum mă simțeam pe insulă. Am prietenii și familia aproape. Îmi este dor de câțiva dintre colegii mei. Mai ales de cei care mi-au fost alături când nu m-am simțit bine", a mai spus artista.

"Traseul mi s-a părut cea mai mare provocare, pentru că nu sunt sportivă, nu am practicat niciun fel de sport, ba chiar chiuleam sau mă învoiam de la orele de sport. Prin urmare, sunt mândră de tot ce am reușit să realizez, de toate punctele pe care am reușit să le aduc echipei mele, în ciuda problemelor de sănătate și a lipsei antrenamentului", a spus Otilia.

"Plec un om mai puternic, am învățat o lecție"

„Mă așteptam, în ultima săptămână știam ce am pățit și știam ce necesită recuperarea mea. sunt emoționată, cuvintele sunt de prisos. Într-un fel sunt bucuroasă că pot să mă duc acasă, să mă recuperez. De când sunt aici mă gândeam la ce voi mânca după ce plec de aici. Dim păcate, pentru mine urmează luni de regim alimentar aici. Sunt destul de supărată pentru că voi părăsi competiția, pe Faimoși care, timp de 2 luni mi-au fost ca o familie. Pentru mine, sănătatea este cea mai importantă. Am trecut prin niște operații și am învățat să îmi pun sănătatea mai presus. Asta este. Mă bucur că am reușit să aduc puncte, că le-am gătit. Plec un om mai puternic, am învățat o lecție. Plec un om mai empatic, acum știu să iau decizii. Vreau să fac mai multe acte de caritate și voi petrece mai mult timp cu familia mea. Mi-a lipsit enorm”, a spus Otilia, în momentul eliminării din competiție.

