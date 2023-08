Ordonanţele pentru reducerea deficitului bugetar şi pentru reforma administrativă, lansate concomitent. Ciolacu spune că "nu poţi face în România fiscalitate de offshore"

"Reformele încep imediat ce va fi dată ordonanţa de urgenţă. Termenele de implementare vor fi până în 2024. Ordonanţa va trebui dată cel târziu până la sfârşitul acestei luni. Avem un calendar făcut. Astăzi am avut ultima discuţie, urmează să comunicăm în partide aceste lucruri, chiar dacă asta ţine de Guvern, nu de partidele politice. Vor fi date concomitent cele două ordonanţe principale. Concomitent, în oglindă, să se vadă foarte clar. Nu poţi face echilibrare macroeconomică altfel", a declarat Marcel Ciolacu la Aleph News.

"Nu poţi face în România fiscalitate de offshore cu măsuri sociale europene"

"Mie îmi place ce apare în spaţiul public. 99% dintre măsurile în ceea ce priveşte reforma administrativă şi cealaltă se vor da concomitent. Astfel încât lumea să poată compara. Cât scădem din cheltuieli, atât venim şi cu venituri. Unele se aplică de anul acesta, unele se vor aplica în cursul anului 2024. Voi crea cadrul legal pentru o reformă de fond administrativă în România şi după 2024, dar ceea ce ne vom asuma în momentul acesta se va aplica atât anul acesta, cât şi anul viitor. La fel ca şi scoaterea anumitor excepţii. Ambele ordonanţe sunt complicate. Dar trebuie să învăţăm din greşelile trecutului. Din 2010 trebuie să învăţăm cât mai mult. Anul acesta se vorbeşte de acea celebră gaură la buget. S-a estimat o creştere a veniturilor la buget cu 14% mai mare decât anul trecut. Ea este, de fapt, în acest moment, cu 11% mai mare. De ce? Pentru că a scăzut consumul şi a scăzut producţia industrială. Lucruri care, din punctul meu de vedere, puteau fi anticipate şi mai bine gândite.

Bugetul consolidat al României nu îl gândeşte doar ministrul de Finanţe. Este un întreg aparat.

Am avut anul trecut discuţii foarte aplicate cu primul ministru pentru închiderea cu deficitul de 6,2%. A venit această construcţie a bugetului. Marea problemă a României este fondul. Noi am mermelit-o, tot timpul. Am tot venit pompieristic şi am intervenit. Veniturile din construcţia PIB-ului în orice stat european reprezintă 42%. În România reprezintă 27%. În afară de faptul că avem foarte multe excepţii, am avut o teorie. România nu poate fi offshore. Offshore-urile sunt nişte insule cu 10.000 de locuitori, care sunt paradisuri fiscale. Nu poţi face în România fiscalitate de offshore cu măsuri sociale europene. În această paradigmă am trăit mult timp, cât şi-a permis România. În acest moment, România nu îşi mai permite. Dar nu înseamnă că eu voi fi de acord să venim cu noi taxe!", a mai declarat Marcel Ciolacu.

