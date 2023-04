Oracolul Vedetelor: Bogdan Ioan, destin ca în filme. Cum a ajuns să fie numit „Michael Jackson” de România

Bogdan Ioan, cunoscut publicului datorită prestației de top din cadrul concursului de talente Vocea României și câștigătorul ediției din 2018, vine în platoul Spectacola și DC News, vineri, de la ora 19:00, pentru a sărbători lansarea videoclipului piesei „Numele tău”, dar și pentru a povesti cum a ajuns să intre în lumea muzicii.

Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibilă, în urmă cu 4 ani, iar prima sa apariție la Vocea României, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson, a cumulat peste 50 de milioane de vizualizări pe YouTube până în prezent. Prestația sa a intrat în topul global The Voice Top 10 Acts, iar tânărul i-a impresionat pe cei patru jurați, Smiley, Andra, Irina Rimes și Tudor Chirilă cu momentul său. Andra chiar l-a denumit `Michael Jackson` de România. Artistul a lansat de atunci o serie de piese precum Friday Mood, If I sau Trezește-mă, iar acum vine cu un nou single, Numele tău, cu care este hotărât să cucerească inimile ascultătorilor.



Dragostea pentru Michael Jackson i-a dirijat destinul



În 2018, Bogdan Ioan prindea curajul de a păși în lumea muzicală, înscriindu-se la audițiile pentru Vocea României. Terminase arhitectura și nici măcar nu se visa câștigător. Voia doar „să guste” din această experiență și își dorea să întoarcă măcar un scaun. Nu avea studii în muzică, însă învățase singur, ani de zile, cum să cânte ca idolul său: Michael Jackson.

Tot Michael Jackson a fost cel care i-a deschis ușile spre industria muzicală internațională, artistul primind complimente chiar de la toboșarul care a lucrat timp de 30 de ani alături de regele muzicii, Michael Jackon. Un cover postat de Bogdan la piesa `They Don’t Really Care About Us` a ajuns chiar la urechile toboșarului legendarului star. Impresionat de prestația lui Bogdan, acesta a înregistrat o reacție online la acest cover, declarându-se impresionat de interpretarea artistului român.



Nu ratați Oracolul Vedetelor, de vineri, 7 aprilie, ora 19:00. Emisiunea va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola și DC News dar și pe DC News TV.

YouTube: https://www.youtube.com/@spectacola7201

YouTube: https://www.youtube.com/@dcnewsromania



Ne găsiți și pe rețelele de socializare:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/spectacola

Instagram: https://www.instagram.com/spectacola/?hl=en

Site: https://www.spectacola.ro/

TikTok: https://www.tiktok.com/@spectacola

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News