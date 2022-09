Operațiunea London Bridge, numele de cod al morții Reginei Elisabeta a II-a. ”London Bridge is down” a fost anunțul primit de oficiali, înaintea întregii lumi. Ce urmează

Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii a domnit vreme de 70 de ani. S-a stins la 96 de ani, la Balmoral. Până aproape în ultima zi și-a îndeplinit atribuțiile regale, învestind-o în funcție pe Lizz Truss, ultimul premier britanic care a fost numit de către Regina Elisabeta a II-a. Momentul întâlnirii celor două a generat zvonuri despre starea de sănătate a Reginei, care s-a prezentat cu mâna vânătă. Imaginea a șocat întreaga lume, deși Regina Elisabeta a II-a era zâmbitoare. Se pare că imaginea era rezultatul purtării îndelungare a unei perfuzii.

Discursul ultimul premier britanic învestit de Regina Elisabeta a II-a

Astăzi, la două zile după învestire, Lizz Truss a declarat: ”Suntem cu toţii devastaţi de vestea pe care tocmai am aflat-o de la Balmoral. Moartea Majestăţii Sale Regina este un şoc uriaş pentru naţiune şi pentru întreaga lume. Regina Elisabeta a II-a a fost stânca pe care a fost construită Marea Britanie modernă. Ţara noastră a crescut şi a înflorit sub domnia ei.



Marea Britanie este marea ţară care este astăzi datorită ei. Ea a urcat pe tron imediat după cel de-al Doilea Război Mondial. Ea a sprijinit dezvoltarea Commonwealth-ului - de la un mic grup de şapte ţări la o familie de 56 de naţiuni care acoperă toate continentele lumii. Acum suntem o naţiune modernă, înfloritoare şi dinamică.



La bine şi la rău, Regina Elisabeta a II-a ne-a oferit stabilitatea şi puterea de care aveam nevoie. Ea a fost spiritul Marii Britanii - şi acest spirit va dăinui. Ea a fost cel mai longeviv monarh care a domnit vreodată.



Este o realizare extraordinară să fi prezidat cu atâta demnitate şi graţie timp de 70 de ani. Viaţa ei de serviciu s-a întins dincolo de majoritatea amintirilor noastre vii. În schimb, a fost iubită şi admirată de oamenii din Regatul Unit şi din întreaga lume.



Ea a fost o inspiraţie personală pentru mine şi pentru mulţi britanici. Devotamentul ei faţă de datorie este un exemplu pentru noi toţi. La începutul acestei săptămâni, la 96 de ani, ea a rămas hotărâtă să-şi îndeplinească îndatoririle atunci când m-a desemnat ca al 15-lea prim-ministru.



De-a lungul vieţii sale a vizitat peste 100 de ţări şi a influenţat vieţile a milioane de oameni din întreaga lume.



În zilele dificile care vor urma, ne vom reuni cu prietenii noştri din Regatul Unit, din Commonwealth şi din întreaga lume pentru a celebra extraordinara ei muncă de o viaţă.



Este o zi de mare pierdere, dar Regina Elisabeta a II-a lasă o mare moştenire.



Astăzi, Coroana trece - aşa cum se întâmplă de mai bine de o mie de ani - în mâinile noului nostru monarh, noul nostru şef de stat: Majestatea Sa, Regele Charles al III-lea.



Împreună cu familia Regelui, deplângem pierderea mamei sale. Şi, în timp ce plângem, trebuie să ne unim ca popor pentru a-l susţine. Să-l ajutăm să poarte responsabilitatea imensă pe care o poartă acum pentru noi toţi.



Îi oferim loialitatea şi devotamentul nostru, aşa cum mama sa a dedicat atât de mult timp atâtor oameni. Şi odată cu trecerea celei de-a doua epoci elisabetane, inaugurăm o nouă eră în istoria magnifică a marii noastre ţări - exact aşa cum şi-ar fi dorit Majestatea Sa - rostind cuvintele God save the King”.

Primul anunț dedicat lumii a venit de la Palatul Buckingham, pe Twitter. Era mesajul care anunța că Regina Elisabeta a II-a a murit la Balmoral, la vârsta de 96 de ani.

Acesta a urmat unei declarații lansate în această dimineață în care se anunța că Majestatea Sa se afla sub ”supraveghere medicală”, deoarece medicii erau îngrijorați de sănătatea ei. La scurt timp după anunțul morții monarhului, ”London Bridge” a devenit un subiect în ”tendințe”. Operațiunea London Bridge se referă la planul pas cu pas în vigoare pentru după moartea Reginei.

Iată ce presupune operațiunea London Bridge

Folosit pentru a preveni scurgerea veștii despre moartea unui membru al Familiei Regale înainte de un anunț oficial, prima utilizare a unui cuvânt de cod pentru moartea unui monarh a fost în 1952 pentru Regele George al VI-lea. Numele său de cod era Hyde Park Corner, pe care Palatul îl folosea pentru a anunța oficialii guvernamentali despre moartea lui.

De la moartea sa, numele de cod pentru alți membri ai familiei regale au fost legate de poduri. Regina Mamă a primit numele de cod Operațiunea Tay Bridge, Prințul Philip era cunoscut sub numele de Operațiunea Forth Bridge, iar Prințul Charles poartă numele de cod Operation Menai Bridge.

Numele de cod al Reginei Elisabeta a II-a este London Bridge. Operațiunea London Bridge este în vigoare din anii 1960 și a fost revizuită în mod regulat.

”London Bridge is down”

Secretarul privat al Reginei a fost prima persoană care a aflat despre moartea ei. El are apoi datoria de a-l informa pe prim-ministru, secretarul de cabinet, biroul Consiliului privat și înalții funcționari publici prin utilizarea frazei de cod: ”London Bridge is down”. Şefii de guvern din Commonwealth sunt apoi informaţi de către Biroul de Externe şi Commonwealth.

Deoarece regina locuia în Balmoral, o serie de ritualuri în diferite catedrale scoțiene vor avea loc înainte ca sicriul ei să fie urcat în trenul regal britanic de la gara Waverley cu destinația Londra. În cele din urmă, Regina va fi adusă înapoi în Sala Tronului de la Palatul Buckingham.

Monarhul va rămâne acolo până la înmormântarea ei, care va avea loc la Westminster Abbey. Sicriul va sosi la ora 11 a.m. pe SideNote, iar o procesiune de 23 de mile de la Hyde Park Corner din Londra până la Castelul Windsor va urma înainte ca Regina Elisabeta să fie înmormântată cu tatăl ei, Regele George al VI-lea, și cu regretatul ei soț, Prințul Philip, la Capela memorială a Regelui George al VI-lea de la Castelul Windsor, notează Bustle.

Cum ajunge știrea în lume. Și muzica este stabilită

Odată ce oficialii au fost înștiințați, agențiile de știri precum Press Association, Associated Press și Reuters informează radiodifuzorii de top. Prezentatorii de radio oferă, de asemenea, acoperire și sunt anunțați printr-un sistem „obit light” care clipește când un membru al familiei regale sau alte figuri cheie din lume au murit.

Toate posturile de radio din Marea Britanie au două liste de redare - cunoscute sub numele de Mood 1 (cea mai tristă muzică) și Mood 2 (muzică tristă). Într-un blog publicat de HuffPost, Chris Price, un producător de radio BBC, a spus: Dacă auziți vreodată ”Haunted Dancehall (Nursery Remix)” de Sabres of Paradise, la Radio 1, porniți televizorul”.

Discursul premierului, parte din protocol

În urma morții Reginei, Prințul Charles devine rege, ceea ce s-a și întâmplat. Urmează ca-n 24 de ore, cel mult, să se întrunească Consiliul de Succesiune, în fața cărora va fi citită o proclamație, prin care va fi luat act oficial de decesul Reginei.

Steagurile sunt coborâte în bernă în Whitehall, iar Parlamentele din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord își suspendă activitatea. Prim-ministrul va face apoi o declarație (vezi mai sus), iar parlamentarii aduc un omagiu regretatului monarh în Camera Comunelor a doua zi după moartea Reginei. Toate lucrările parlamentare vor fi suspendate pentru 10 zile de doliu.

Această zi este marcată de ziua Z. Zilele următoare vor fi Z+1, Z+2, ș.a.m.d. În această perioadă de doliu, parlamentarii nu vor sta în Parlament, iar BBC își modifică programul pentru a se alinia la ceea ce se întâmplă, la fel ca și alți radiodifuzori britanici.

