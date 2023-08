Obiective turistice „secrete” la Tulcea. Horia Teodorescu: „Mulți turiști vizitează doar Delta Dunării”. Idee tare de concediu / video

În mansarda Muzeului de Etnografie și Artă Populară există un spațiu dedicat atelierelor pedagogice.

„Aici se vor desfășura diverse ateliere fie meșteșugărești, workshopuri, vom țese, împleti, coase, vom face activități din meșteșugurile prelucrării lemnului, vom împleti papură și diverse alte activități care să atragă grupurile de elevi pentru că, mai ales în extrasezon, principalii noștri vizitatori sunt reprezentați de grupurile organizate din școlile din județ și împrejurimi.

Viitorilor vizitatori le transmitem că acesta a fost un scurt ghidaj și o scurtă prezentare a muzeului de etnografie. Va așteptăm în a doua parte a anului 2023 să ne vizitați!", a spus Iuliana Titov, șef serviciu Muzeul de Etnografie și Artă Populară Tulcea.

Obiective turistice reabilitate prin fonduri europene

„Aveți un muzeu renovat, amenajat într-o clădire nouă cu multe exponate. Înțeleg că sunt atât de multe încât se pot schimba expozițiile de la un sezon la altul.”, a spus Val Vâlcu.

„Mulți turiști care vin au greșit că sunt focusați doar pe Delta Dunării. Recunosc, Delta Dunării este atracția principală, dar uită să treacă pragul locațiilor pe care noi le avem aici în Tulcea. Mă refer la Muzeul de Etnografie și Folclor care a fost reabilitat prin fonduri europene, la Muzeul de Artă, la Casa Avramide, la Acvariu și la multe altele.

Noi, pe fonduri europene am fost băieți harnici și am identificat trei obiective, primul și cel mai mare fiind Muzeul de Etnografie și Folclor, Casa Panaghia de la Babadag și Farul de la Sulina. Au fost trei obiective pe care noi le-am reabilitat și le-am pus în circuitul turistic prin fonduri europene.

Ne-am axat pe tot ceea ce înseamnă ridicarea turismului și punerea la dispoziția turistului a mai multor obiective astfel încât să putem încărca programul, în sens pozitiv, unui turist pe o perioadă mai lungă, nu doar Delta Dunării. Ne luptăm și pentru Munții Măcinului acum, o zonă extraordinară, dar puțin căutată. Este o zona rarisimă, nu există una în România cu tot ceea ce regăsim acolo ca și spectacol al munților și al vegetației.

Am mers pe zona de cultură și cred că am ridicat puțin standardul pentru turistul care vine să viziteze Tulcea cu tot cea are ea mai frumos. Puțină lume merge o zi să viziteze mănăstirile din județul nostru. Acel loc se numește triunghiul mănăstirilor, pentru că sunt 3 mănăstiri puse într-un triunghi, extraordinar de frumoase, spectaculoase. Terenul, o mănăstire pe baltă, una la marginea pădurii, cealaltă la fel.", a spus Horia Teodorescu, Președintele CJ Tulcea.

„Vizitați Tulcea în detaliu pentru că este plină de istorie"

„Eu vreau să provoc turistul să facă aceste lucruri pentru că mulți nu știu și sunt focusați pe Delta Dunării și pe zona Marii Negre, dar în Tulcea, ca și în Dobrogea de altfel, sunt multe lucruri de văzut.

Vizitați Tulcea în detaliu pentru că este plină de istorie, de obiective religioase și nu mă refer doar la mănăstiri. În zona Niculițelului sunt biserici construite acum o mie și ceva de ani, niște bijuterii! Sunt multe care nu ar trebui ratate. Puțină lume știe că pe aici a trecut creștinismul în România, prin Dobrogea. E o întreagă istorie și aici, deci nu ezitați să intrați în profunzimea ofertei pe care Tulcea o are pentru turiști!", a spus Horia Teodorescu pentru DC News.

