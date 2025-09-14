Oana Ţoiu cere sancțiuni dure pentru Rusia: Nu cred în "greșeli". Trebuie să plătească un preţ

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, mulţumeşte ministrului de externe suedez, Maria Malmer Stenegard, şi omologului ceh, Jan Lipavsky, pentru mesajele de solidaritate, transmise în urma unei noi "provocări" ruseşti.



"Mulţumesc, Maria Stenergard, pentru mesajul puternic de solidaritate în faţa unei noi provocări ruseşti. Unitatea noastră şi hotărârea rămân cel mai puternic răspuns, iar proiectele europene comune reprezintă cel mai puternic motiv pentru a ne consolida colaborarea", a scris Oana Ţoiu, pe reţeaua X.



Mesajul a venit după ce Maria Stenegard a constatat că a avut loc o nouă "încălcare inacceptabilă" a spaţiului aerian NATO.



"Suedia îşi exprimă deplina solidaritate cu România, în calitate de stat aliat NATO şi stat membru al UE. Suntem întotdeauna pregătiţi să contribuim pentru a susţine apărarea Alianţei şi consolidarea capacităţii de descurajare", a scris ministrul suedez.



Oana Ţoiu i-a mulţumit şi lui Jan Lipavsky pentru mesajul de solidaritate transmis.



"Provocările care vizează state membre UE şi aliaţi din cadrul NATO, inclusiv România, nu ne găsesc niciodată singuri. Măsurile şi deciziile comune ne menţin mai în siguranţă, iar împreună suntem pregătiţi pentru eforturile care urmează, pentru măsurile de descurajare şi apărare, deoarece suntem uniţi şi avem o şansă mai bună de a restabili pacea în regiune", a scris Oana Ţoiu, pe reţeaua X.

"Rusia continuă să provoace. Rusia trebuie să plătească un preţ"

Ea a răspuns astfel mesajului lui Jan Lipavsky, postat în cursul zilei de duminică.



"Rusia continuă să provoace. Noaptea trecută, a fost România. Nu cred în 'greşelile' ruseşti. În calitate de aliaţi NATO, rămânem vigilenţi. Rusia trebuie să plătească un preţ concret pentru provocările împotriva NATO. Din acest motiv, Cehia susţine impunerea de noi sancţiuni", a scris ministrul ceh.



În noaptea de sâmbătă spre duminică, Oana Ţoiu anunţa pe X că forţele aeriene române au interceptat o dronă rusească, după ce aceasta a încălcat spaţiul aerian românesc în apropierea Dunării. Ea menţiona că populaţia nu a fost în pericol, dar că astfel de acţiuni din partea Rusiei sunt "inacceptabile şi nechibzuite", potrivit Agerpres.



"România condamnă comportamentul Rusiei şi ia măsurile necesare pentru a-şi proteja suveranitatea şi securitatea. Suntem în contact permanent cu partenerii şi aliaţii noştri din UE şi NATO în legătură cu provocările Rusiei, inclusiv cea mai recentă", a scris Oana Ţoiu.



Ea a pledat pentru adoptarea rapidă a unui nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei şi a întregului spectru de măsuri din cadrul operaţiunii NATO "Eastern Sentry".



"Voi ridica, de asemenea, problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU, pledând pentru respectarea strictă a sancţiunilor la nivel internaţional", a menţionat Oana Ţoiu.

