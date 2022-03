„Sunt o fată foarte echilibrată şi într-o profundă relaţie cu Dumnezeu. Sunt un om bun şi fac bine. Când greşesc, îmi pare rău şi aleg să îmi cer iertare personal, de fiecare dată. Mulţumesc, de fiecare dată. Mă bucur pentru fiecare chestie pe care o primesc şi, ori de câte ori am necazuri, Dumnezeu mă ajută. Îmi trimite oameni care mă ajută. Eu cred că, dacă suntem bine cu noi, dacă suntem recunoscători pentru tot ceea ce trăim, dacă nu mai judecăm, dacă încercăm să înţelegem de ce unii oameni au luat nişte decizii şi încercăm să fim acolo mult mai profund, nu doar la un nivel aşa superficial, lucrurile se schimbă în bine în tot”, a spus Denise Rifai în cadrul unui interviu pentru DCNews și Spectacola.

„Eu sunt o privilegiată pentru că, ori de câte ori am cerut ceva sau am avut un mare necaz, am avut n soluţii la îndemână şi oameni. Dumnezeu există prin oameni. Au fost oameni care mi-au deschis calea şi care m-au ajutat, fără ca eu să cer. Este fabulos să primeşti fără să ceri", a spus Denise Rifai.

Denise Rifai crede în destin, „dar în destin intervine liberul arbitru, tu poţi alege”, a mai zis prezentatoarea TV.

Denise Rifai, fără secrete, la Interviurile Spectacola și DC News

Denise Rifai este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Vedeta realizează emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Proiectul a devenit un adevărat fenomen, încă de la prima ediție. Personalități de renume s-au așezat în fața jurnalistei și i-au răspuns la cele 40 de întrebări incomode.

Întrebată dacă a câștigat antipatii în urma emisiunii pe care o moderează, Denise Rifai a mărturisit că nu crede acest lucru, deși mulți se întreabă cum de acceptă toată lumea să vină la ea în emisiune.

„Nu cred. Ok, toată lumea se întreabă „Dar de ce vin? Ce are ea de vin la ea?”. Ea e corectă. Eu sunt corectă. Este șansa lui să își configureze propriul portret. Pentru că independent de cele 40 de întrebări, neplăcute, plăcute, spectaculoase, omul de acasă, dacă mă dă pe mine la o parte și îl privește doar pe el, din grimase, din gesturi, din modul în care se poziționează, din modul în care să construiește răspunsurile, cel de acasă își dă seama dacă minte, dacă are emoții, dacă e curat, dacă e asumat, curat în trăire sau ipocrit. Eu fac o muncă nebună împreună cu o echipă. Invitatul își poate reconstrui imaginea, poate câștiga public nou, se poate face auzit, totul este pe foarte pozitiv. Eu îmi fac treaba mea. Sunt mai multe decât politicaly corect, joc doar cu ce e și pun întrebările pe care toată lumea le are, să nu fim ipocriți. Iar el vine cu adevărul lui. Depinde, dacă vrea să fie autentic, va fi foarte iubit. Și avem niște rezultate spectaculoase cu anumiți invitați care au ales să fie ei, nu să fie cum cred ei că ar trebui să fie ca să fie acceptați sau iubiți de public”, a spus Denise Rifai în interviul pentru Spectacola și DC News.

