O țară din Europa reia acordarea vizelor pentru ruși după o pauză de trei ani

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
După o pauză de peste trei ani, un stat membru UE a reluat emiterea vizelor pentru cetățenii ruși, semn al unei relaxări a restricțiilor impuse în urma invaziei Ucrainei.

După o pauză de peste trei ani, Slovacia a reluat procesarea cererilor pentru vize turistice ale cetățenilor ruși, marcând o schimbare semnificativă față de politica sa anterioară de restricționare a călătoriilor din Rusia.

Decizia, luată de guvernul condus de Robert Fico, ar fi intrat în aplicare la începutul verii, deși autoritățile nu au făcut încă un anunț oficial, potrivit cotidianului slovac SME.

Un reprezentant anonim al Ministerului de Externe slovac a confirmat reluarea procedurii, dar nu a explicat motivele schimbării

Conform site-ului Meduza, compania BLS International, cu birouri la Moscova și Sankt Petersburg, a început să accepte din nou cereri pentru vize turistice slovace. Firma gestionează aceste servicii în baza unui acord semnat cu Slovacia la sfârșitul anului 2023. Cererile pot fi depuse și direct la ambasada slovacă din Moscova.

Pe site-ul BLS International, mesajul este simplu: Slovacia „primește din nou cereri pentru vize turistice”. Un reprezentant anonim al Ministerului de Externe slovac a confirmat reluarea procedurii, dar nu a explicat motivele schimbării.

Măsura reflectă intenția premierului Robert Fico de a urma o politică externă mai independentă în cadrul UE

În urmă cu peste trei ani, la mijlocul anului 2022, Slovacia suspendase emiterea vizelor turistice pentru ruși, alăturându-se altor state UE precum Polonia, Finlanda și țările baltice. Măsura fusese adoptată de guvernul premierului Eduard Heger, împreună cu ministrul de externe Ivan Korčok, ca parte a unei reacții europene coordonate împotriva invaziei Ucrainei de către Rusia.

La acea vreme, aproape o treime dintre țările UE blocaseră eliberarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși, în special cele cu granițe directe cu Federația Rusă, iar Slovacia, deși fără frontieră comună cu Rusia, s-a alăturat lor ca gest de susținere pentru Ucraina.

Redeschiderea accesului pentru turiștii ruși are loc într-un context european mai larg, în care statele membre dezbat modul de a combina restricțiile împotriva Moscovei cu oportunități de dialog și implicare mai largă. De asemenea, măsura reflectă intenția premierului Robert Fico de a urma o politică externă mai independentă în cadrul UE. Până în prezent, Ministerul slovac de Externe nu a emis niciun comunicat oficial pe acest subiect.

