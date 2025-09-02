Data publicării:

Putin: Rusia nu se opune aderării Ucrainei la UE

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Moscova nu s-a opus niciodată potențialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securității atât a Rusiei, cât și a Ucrainei.

Președintele american Donald Trump a declarat, după summitul său cu Putin din Alaska, luna trecută, că e de părere că Putin este „sătul” de războiul din Ucraina, dar că rămâne de văzut dacă se poate asigura pacea pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, scrie Reuters.

Ucraina și liderii puterilor vest-europene au declarat că nu cred că Putin este serios în ceea ce privește pacea în Ucraina și au avertizat că, dacă Rusia câștigă războiul din Ucraina, atunci Putin ar putea ataca Europa și alianța militară NATO condusă de SUA.

În unele dintre cele mai moderate remarci ale sale de la summitul din Alaska, Putin, vorbind în China, a respins aceste afirmații, pe care le-a calificat drept „povești de groază” și „isterie” alimentate de oameni incompetenți care încearcă să prezinte Rusia drept inamic.

Putin a declarat că Rusia a fost forțată să acționeze în Ucraina de ceea ce a descris ca fiind încercarea Occidentului, cu ajutorul NATO, de a absorbi întregul spațiu post-sovietic.

„În ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, nu ne-am opus niciodată acestui lucru”, i-a spus Putin prim-ministrului slovac Robert Fico la discuțiile din China.

„În ceea ce privește NATO, aceasta este o altă problemă... Poziția noastră aici este bine cunoscută: considerăm acest lucru inacceptabil pentru noi înșine”, a zis el.

O potențială garanție de securitate pentru Ucraina - susținută de Statele Unite și puterile Europei de Vest - este una dintre cele mai dificile părți ale oricărui viitor acord de pace, potrivit diplomaților și oficialilor implicați în discuții.

Ucraina spune că nu este de competența Rusiei să decidă la ce poate sau nu poate adera Kievul, în timp ce NATO spune că Rusia nu poate avea niciun drept de veto asupra aderării la alianța care a fost formată în 1949 pentru a contracara amenințarea din partea Uniunii Sovietice.

Putin a spus că a discutat despre securitatea Ucrainei la summitul din 15 august cu Trump.

„Există opțiuni pentru asigurarea securității Ucrainei în cazul încheierii conflictului”, a spus Putin. „Și mi se pare că există o oportunitate de a găsi un consens aici”, a completat el.

Rusia, a spus Putin, este pregătită să coopereze cu Statele Unite la centrala nucleară de la Zaporijia, cea mai mare centrală nucleară din Europa. Rusia a preluat controlul asupra acesteia în martie 2022, la scurt timp după invazia Ucrainei.

„Putem coopera cu partenerii americani la centrala nucleară de la Zaporijia”, a spus Putin, adăugând că problema a fost discutată indirect cu Washingtonul și că este chiar pregătit să colaboreze cu Ucraina la centrală.

