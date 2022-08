O plantă sălbatică din China, leac pentru cancer. Substanţa extrasă din acest arbore se foloseşte deja în chimioterapie

Angajaţii forestieri din China au descoperit o uriaşă populaţie sălbatică de Taxus mairei - o specie rară de plantă endemică, din care se extrage o substanţă utilizată în chimioterapie - într-o regiune muntoasă din provincia estică Jiangxi, informează agenţia de presă Xinhua. Taxus mairei este o specie străveche, cu o istorie de 2,5 milioane de ani pe Terra. Această specie beneficiază de cel mai înalt nivel de protecţie din partea autorităţilor din China. Populaţia sălbatică de Taxus mairei se află într-o stare primară, incluzând peste 3.000 de copaci, iar unii dintre ei au vârste de peste 1.200 de ani, a dezvăluit Zhong Xin, directorul Centrului Naţional pentru Plante Sălbatice şi Resurse de Germoplasmă din cadrul Grădinii Botanice Cheshan din Shanghai.



În acea zonă trăiesc cel puţin şapte specii, iar cel mai mare arbore are o circumferinţă de aproximativ trei metri, a adăugat Zhong Xin. Wen Ju, directorul adjunct al Asociaţiei forestiere pentru bunăstarea ecologică din ţinutul Huichang din provincia Jiangxi, care a descoperit populaţia sălbatică de Taxus mairei, afirmă că exemplarele identificate sunt distribuite în văi muntoase adânci, cu resurse abundente de apă şi o vegetaţie densă. Altitudinea locală, proprietăţile solului şi umiditatea din aer sunt cele mai potrivite pentru creşterea arborilor din specia Taxus mairei, a adăugat Wen Ju. El a dezvăluit şi că autorităţile locale au trimis echipaje de rangeri pentru a patrula în acea zonă de mai multe ori pe zi şi au mobilizat publicul general pentru a se alătura eforturilor depuse pentru protejarea acestei specii.



Taxus mairei, sau Tisa lui Maire, este o specie de conifere din familia Taxaceae, nativă în Nepal, statul indian Assam, centrul şi sudul Chinei, Taiwan şi Vietnam. Este cultivată extensiv în China pentru conţinutul său sporit de Paclitaxel. Paclitaxelul (cunoscut şi sub denumirea de Taxol) este un agent chimioterapeutic derivat de Taxan şi este utilizat în tratamentul folosit împotriva mai multor tipuri de cancer. Calea de administrare disponibilă este cea intravenoasă. Molecula a fost izolată prima dată în 1971 din tisă şi a fost aprobată pentru uz medical în anul 1993. Paclitaxel se află pe lista medicamentelor esenţiale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi este disponibil sub formă de medicament generic.

Cancerul, ameninţarea mondială nr. 1

La nivel mondial, cancerul a provocat moartea a aproximativ 10 milioane de oameni în 2021, potrivit datelor centralizate de Organizația Mondială, iar România este una din țările cele mai afectate, cu circa 140 de decese pe zi. Diagnosticarea în stadii avansate de boală este una dintre principalele cauze ale numărului mare de decese din România. Comisia Europeană și-a trasat ca obiectiv învingerea cancerului în următoarele decenii. Astfel, sunt alocate anual miliarde de euro în sprijinul muncii de cercetare, de depistare din timp a bolii şi a tratamentului. În terapia cancerului, UE intenţionează să susţină dezvoltarea şi folosirea de medicamente personalizate, în funcţie de profilul genetic al pacientului. În UE ar urma să fie creată o reţea de centre naţionale de oncologie, la care să aibă acces cel puţin 90% din populaţie pentru a beneficia de cel mai bun tratament posibil.

