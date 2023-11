O icoană ortodoxă a devenit noul „tezaur” al muzeului Luvru . Opera de artă, descoperită din greșeală, în casa unei bătrâne

Pictura "Christ Mocked" (Hristos batjocorit) realizată de pictorul florentin Cimabue a fost descoperită în casa unei femei în vârstă din orașul Compiegne în anul 2019. Aceasta păstra opera rară - pe care o credea a fi o icoană religioasă grecească - în bucătărie, scrie CNN.

Jerome Montcouquil, parte a echipei de specialiști de la Cabinet Turquin, care au fost solicitați să efectueze teste pe pictură după descoperirea sa, a afirmat că proprietara operei nu știa proveniența tabloului de aproximativ 25 pe 20 centimetri.

Datată din 1280, pictura a fost adjudecată la licitație în octombrie 2019, obținând aproape 24.2 milioane de euro, de peste patru ori valoarea estimată inițial.

Long-lost $26 million masterpiece, “Christ Mocked” by Cimabue, found in kitchen heads to the Louvre after 4-year campaign https://t.co/itvbKRRcrM pic.twitter.com/MZWXHEhTNf