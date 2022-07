O femeie a găsit o sticlă de apă pe capota mașinii. A avut un şoc după ce și-a dat seama ce înseamnă

O femeie a trăit o experienţă de-a dreptul traumatizantă. Hayley a ajuns în parcarea unui supermarket, ca să își facă cumpărăturile. A luat ce avea nevoie și a ieșit din magazin. Deodată, și-a dat seama că un bărbat dubios a început să o urmărească. Totul s-a întâmplat rapid. El s-a luat după ea, în mod insistent. Tânăra s-a speriat atât de tare, încât a traversat strada și a intrat în alt magazin. S-a filmat, a povestit ce a pățit și a postat totul online, scrie boredpanda.com „Efectiv acum am pielea de găină, mi s-a întâmplat cel mai ciudat lucru. Am ieșit de la Fresh Thyme și m-am îndreptat către mașina mea, aflată acolo în parcare. Am văzut un tip care mergea cam aproape de mine, se apropia tot mai mult și mă tot întreba cum mă cheamă. L-am ignorat complet și am continuat să merg, însă și el a continuat să mă urmărească. S-a îndreptat spre mașina mea, dar nu am reacționat, pentru a nu-și da seama că este a mea, deși cred că știa deja acest lucru”, a spus Haley, conform Bored Panda. „Când m-am întors la mașină, pe capotă era o sticlă cu apă. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. E foarte important să fii atentă, mai ales dacă ești femeie”, a mai spus tânăra.

După ce și-a dat seama ce înseamnă, tânăra s-a cutremurat. „Haley a fost urmărită de un bărbat, iar după ce s-a întors la mașina ei, a găsit o sticlă cu apă pe capotă. Această este o tactică folosită de traficanți și răpitori, pentru a va face să ieșiți din vehicul și să reacționați, să luați sticlă cu apă aflată acolo. Dacă ți se întâmplă să găseșți o sticlă cu apă pe capota mașinii tale, atunci când te întorci la ea, nu te grăbi să o iei, ci arunc-o de pe capotă. Mai mult, dacă simți că te urmărește cineva și te simți amenințat, nu te grăbi să conduci spre casă, ci mergi într-o altă direcție, la o secție de Poliție sau la un service auto pentru a-ti verifică mașina, ca nu cumva să îți fi pus cineva un GPS cu ajutorul căruia să te urmărească. Dispozitivele GPS pot fi plasate în partea de jos a mașinii și pot oferi locația în care te afli, ceea ce este periculos. Traficanților nu le pasă câți ani ai, dacă te vor, vor încerca să te prindă. Fii mereu cu băgare de seamă, stai în siguranță”, a spus Elle, potrivit sursei citate.

Sticla de plastic la roată, o altă metodă de furt

O altă metodă de tâlhărie face ravagii în întreagă lume: sticlă de apă la una dintre roțile mașinii. Trebuie să aveți grijă dacă întâmpinați această problema și să reacţionaţi corect imediat. Potrivit unui filmuleț postat pe YouTube, hoții așează o sticlă de plastic în golul roții din față a mașinii, iar în acest fel șoferul va auzi un suneti ciudat atunci când va porni mașînă și se va alarmă. Următorul pas este să iasă din autovehicul, să vadă ce se întâmplă, iar în acel moment hoții operează și poți să rămâi chiar și fără mașină. Cel mai bun sfat este să sunați imediat la Poliție dacă va confruntați cu această situație. Conform unui clasament al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) cea mai furată mașînă din România este Dacia, urmată de Volkswagen.

