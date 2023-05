„Nu merge, fă ceva cu Europa!” Florian Bichir a destăinuit cum a fost cu omuleții verzi

„Eu mă preocup de lucrurile acestea cam de vreo 8-10 ani. Miturile rusești sunt o pasiune a mea. Am dezbătut-o și în cel de-al doilea meu doctorat, de științe politice, cu profesorul Gl. Mihail Ionescu. Și acum…ca să fac și niște mărturisiri, pe vremea aceea Rusia era liniștită, Putin părea un băiat cuminte. Titlul are legătură cu unul dintre miturile fondatoare ale Imperiului Rus, care este a treia Romă. Iar „omuleții verzi” sunt cei care au intrat în Crimeea (în 2014) știți că erau îmbrăcați în militari și nu se legitimau nici prin ecuson, nu se știa de unde sunt. Iar americanii, care sunt foarte buni la aceste chestiuni le-au spus „omuleții verzi”, ca să fac o paranteză, aceasta este și teoria OZN-urilor. Trebuie să fie mici, ca să nu consume energie, trebuie să fie verzi, ca să ia energie solară, ochii bulbucați etc. Am vrut să explic un pic, în acest volum, Rusia, care sunt componentele ei…de la miturile fondatoare până la omuleții verzi. Chiar și acum în Ucraina, Rusia nu e într-un război, e un conflict.

Au și anunțat: „Russky Mir nu este un război”, este ca și cum mă duc eu în bucătărie. Nu este stat contra alt stat. Când am ales eu tema au râs mulți de s-au crăcănat, chiar și eminentul profesor Mihail Ionescu, și au spus: „Nu merge, măi dragă, fă ceva cu Europa!” că se purta asta cu Europa sau „pericolul chinez” sau „extremiștii musulmani”. Se făceau doar lucrări de doctorat pe asta. Eu am fost încăpățânat, am zis: „nu, Rusia, Rusia!” Nu îmi place că am avut dreptate, dar iată, istoria a arătat că Rusia și-a revenit și a luat-o de la început.” a concluzionat istoricul.





Cartea „Rusia, de la a treia Romă la omuleții verzi” se găsește pe tarabele de ziare și online.

