”Nu există acord până nu ajungem la un acord”. Zelenski merge în SUA, Trump le-ar fi spus liderilor europeni că Putin nu vrea o încetare a focului

Pentru prima oară din 2007, președintele rus a fost invitat de un președinte american la discuții în Statele Unite. A avut loc chiar și o discuție între patru ochi, spune Donald Trump.

Toți ochii lumii fost pe Anchorage, acolo unde a avut loc întâlnirea dintre președintele american, Donald Trump, și omologul rus, Vladimir Putin. Scopul ar fi fost încheierea războiului din Ucraina. Dar, la finalul întâlnirii, Donald Trump a anunțat doar ”progrese mari”. Nu există un acord până când nu se ajunge la un acord - afirmă președintele american, care acum pasează această responsabilitate în curtea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe care chiar îl sfătuiește să ”facă un acord”.

”Acum chiar depinde de președintele Zelenski să reușească acest lucru” afirmă Donald Trump, care susține că ”și țările europene ar trebui să se implice puțin”.

Întâlnirea din Alaska este văzută de presa din Rusia drept o revenire a lui Vladimir Putin pe scena internațională.

În această dimineață, președintele Ucrainei a dat asigurări că Ucraina îşi reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a realiza pacea. Volodimir Zelenski va merge luni la Washington pentru a discuta cu Donald Trump, exprimându-și speranțele unei reuniuni trilaterale cu SUA și Rusia, dar și că și Europa ar trebui să fie parte a discuțiilor.

Anunțul președintelui ucrainean vine după o discuție telefonică de o oră și jumătate cu omologul american, care s-a desfăşurat în timpul revenirii liderului american la Washington, la bordul Air Force One.

Donald Trump a avut apoi discuții cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte.

Președintele SUA le-ar fi spus că Vladimir Putin nu dorește o încetare a focului, preferând un acord cuprinzător de încheiere a războiului din Ucraina.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lansat 85 de drone și o rachetă balistică asupra teritoriului Ucrainei. Zone din apropierea liniei frontului din regiunile Sumî, Doneţk, Cernihiv şi Dnipropetrovsk au fost ţinta atacurilor ruse. De asemenea, Statul major al armatei ucrainene a raportat sâmbătă dimineaţă că în ultimele 24 de ore au avut loc 139 de confruntări cu forţele ruse pe linia frontului din estul şi sudul Ucrainei, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News