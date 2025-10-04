€ 5.0889
Data publicării: 10:16 04 Oct 2025

"Nu avem pâine, dar vorbim de ciocolată". Prof. Mircea Coşea avertizează Guvernul Bolojan
Autor: Florin Răvdan

bolojan Foto: Florin Răvdan / DC News
 

Mircea Coşea, profesor de macroeconomie, transmite un avertisment pentru premierul Ilie Bolojan, în lumina măsurilor luate în cele 100 de zile de mandat la Palatul Victoria.  "Nu am absolut nicio legătură cu...

Mircea Coşea, profesor de macroeconomie, transmite un avertisment pentru premierul Ilie Bolojan, în lumina măsurilor luate în cele 100 de zile de mandat la Palatul Victoria. 

"Nu am absolut nicio legătură cu domnul Bolojan, nu îl cunosc, l-am văzut doar la televizor. Trăiam cu impresia că este un mare primar. Poate fi un mare primar. Dar are nişte abordări... care sunt de fapt truisme. Trebuie să creştem investiţiile. Da! Trebuie să creştem colectarea. Da! Trebuie să aducem capital străin. Da! 

În această ţară, trebuie să producem două lucruri vitale: hrană pentru animale şi ciocolată. A spus că noi nu producem în ţară, importăm prea multă ciocolată. Acum, lucrurile sunt un pic diferite. Noi producem ciocolată. Cu firme străine, dar producem ciocolată. 

În al doilea rând, declaraţia e un pic a la Maria Antoaneta: nu are pâine să mănânce cozonac. Adică noi nu avem pâine, dar ne gândim la ciocolată. 

Ce voi spune acum nu are nimic de-a face cu vreo logică. Este imaginea pe care eu o am despre acest moment: ilogică, haos, lipsă de perspectivă. Nu ştim ce se va întâmpla, pentru că nici într-un caz nu e vreun element care să ne spună că există vreo idee de stimulare a dezvoltării. Totul e despre tăiat. Până unde?", a declarat Mircea Coşea la Antena 3 CNN. 

Ce a spus Ilie Bolojan despre ciocolată 

„Gândiți-vă că, pe componenta de medicamente, peste 90% din ceea ce este pe piaţa noastră este importat. În anumite zone care par nesemnificative, hrană pentru animale, ciocolată, nu avem decât foarte puțini producători în România și un element important este să identificăm companiile mari care au interes de relocare în România, să-i contactăm direct și să le oferim sprijin în așa fel încât să-și relocheze aceste producţii în ţara noastră. Iar acest lucru îl putem face direct și prin ambasadele noastre, care trebuie să devină un punct de sprijin economic pentru economia românească, un punct de susținere pentru exportatorii noștri și nu doar să rămână la stadiul pe care l-au avut până acum”, a precizat Ilie Bolojan.

