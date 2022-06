Nicușor Dan nu a recunoscut o frază din programul cu care a câștigat alegerile: Depinde când a fost ea rostită și de către cine / video

Primarul Capitalei Nicușor Dan a fost pus față în față cu una dintre ideile din propriul program electoral. Edilul, care nu a recunoscut fraza și nici cui îi aparține, a spus, în platoul Euronews România, că situația s-a schimbat mult față de cea din urmă cu aproape doi ani. În ceea ce privește reușitele administrației sale, Nicușor Dan consideră că bucureștenilor le este greu să înțeleagă chestiunile abstracte și au așteptări concrete.

Vitalie Cojocari: „Datoria către furnizori de aproape 100 de milioane de euro și dubioasele manevre juridico-financiare în domeniul termoficării Bucureștiului sunt marturii clare ale incapacității prezentei administrații de a găsi o soluție pentru sistemul care asigură încălzirea marii majorități a bucureștenilor. Iar bucureștenii simt acest lucru prin întreruperi aproape zilnice și pe scară largă a furnizării apei calde”. Ce părere aveți despre această frază.

Nicușor Dan: Depinde când a fost ea rostită și de către cine.

Vitalie Cojocari: Aceasta frază este din programul dumneavoastră electoral - „Noul București”.

Nicușor Dan: Da.

Vitalie Cojocari: Eu am citit această frază și pare ruptă din actualitate. Deși a fost scrisă acum un an. Situația nu pare să se fi schimbat.

Nicușor Dan: S-a schimbat foarte mult. În sensul că am preluat o primărie cu datorii de 3 miliarde, din care, în momentul acesta, toate sunt eșalonate.

Vitalie Cojocari: Eșecul și ce promiteți că terminați până la finalul mandatului.

Nicușor Dan: N-as spune eșec. Este o veșnică luptă cu timpul pe care ți l-au furat alții care ți-au cheltuit banii și oportunitățile înainte să ajungi aici. Oamenii vor să vadă. Studiile de fezabilitate sunt mult prea abstracte. Să așteptăm finalul de mandat cu tot ce înseamnă rezultate.

Andrei Caramitru: E clar că Nicu şi Clotilde nu mai au ce căuta în poziţiile astea. Trebuie să fii competent şi nu nesimţit, atât

Nemulţumit de modul în care arată Sectorul 1, dar şi de cum este păstorită Primăria Generală, Andrei Caramitru îi atacă dur pe foştii săi colegi, Nicuşor Dan şi Clotilde Armand.

"Eu stau în Bucureşti - cel mai bogat oraş din România. In Dorobanţi/Aviatorilor, cel mai scump cartier din Bucureşti. primarul general şi cel de sector vin ”de la noi”.

Degeaba total, deși bugetele sunt enorme. nimic, zero, făcut pe nici o stradă din toate cele pe care mă plimb (de la Universitate până la Charles de Gaulle) sau în vreun parc - zona zero totuși, cartea de vizită a oraşului. Doar 2 bloculețe refăcute un pic în Pţa Dorobanţi. Măcar o tufă de flori in plus, un coş de gunoi nou, o iarbă tăiată într-un parc, o stradă pe care să fie ridicate mașinile parcate aiurea. Un trotuar refăcut. Ceva, orice, cât de mic. Din contră - e totul din ce in ce mai în paragină. E vai de lume", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

"E clar, Nicu şi Clotilde nu mai au ce căuta în poziţiile astea"

"Aşa ceva este peste puterile mele de înţelegere. O fi prostie, rea-voinţă, incapacitate totală de a gestiona ceva, nu ştiu. Că bugete pentru chestii aşa de simple sunt, hai să fim serioși - şi nu e nevoie de studii de fezabilitate, de nimic nu e nevoie. Trebuie doar să şi vrei să faci ceva şi sa nu laşi orașul să arate ca o albie de porci.

E clar că Nicu şi Clotilde nu mai au ce căuta în pozițiile astea. Îmi pare rău să o spun, dar asta e. Să vină naibii cineva care e măcar minim competent, ceva basic la nivel Gâgă, oricine cât de cât normal (...)", a mai zis Caramitru (citește AICI).

