Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2023, cine sunt câștigătorii

Nickelodeon’s Kids’ Choice Awards 2023 a cuprins un spectacol de deschidere impresionant susținut de Bebe Rexha, onoruri speciale acordate lui Adam Sandler și lui Optimus Prime din Transformers, teaser-uri exclusive din lungmetraje foarte așteptate, apariții ale celor mai importante vedete ale momentului și multe alte surprize.

Cel mai premiat artist a fost Harry Styles, care se bucură de foarte multă popularitate în rândul adolescenților și care a fost desemnat câștigător pentru trei categorii: „Cel mai bun cântăreț”, „Cea mai bună piesă” și „Cel mai bun album”.

Printre marii câștigători s-au numărat și Taylor Swift care a plecat acasă cu două premii pentru „Cel mai bun album” și „Cea mai bună cântăreață”. Serialul Wednesday a primit premiul pentru „Cel mai bun serial pentru familie”, iar premiul pentru „Cea mai bună actriță” a mers la personajul principal al serialului, Jenna Ortega.

Serialul High School Musical a primit, de asemenea, două premii: trofeul pentru ”Cea mai bună actriță”, care a mers la Olivia Rodrigo, și cel pentru ”Cel mai bun actor” care i-a fost înmânat lui Joshua Bassett.

Printre alte vedete câștigătoare s-au numărat: Dwayne Johnson, Selena Gomez, Millie Bobby Brown, BTS, Serena Williams și LeBron James.

Evenimentul va fi transmis în România, în premieră, pe 8 martie, pe postul Nickelodeon, atunci când va fi anunțat și câștigătorul trofeului pentru “Cel mai iubit star românesc”. Nominalizații sunt Smiley, Andra Gogan, Familia Melimi și Alina Eremia.

Câștigătorii Kids’ Choice Awards 2023

TELEVIZIUNE:

- CEA MAI BUNĂ EMISIUNE PENTRU COPII: The Fairly OddParents: Fairly Odder

- CEL MAI BUN SERIAL PENTRU FAMILIE: Wednesday

- CEL MAI BUN REALITY SHOW: MasterChef Junior

- CEL MAI BUN SHOW DE DESENE ANIMATE: SpongeBob Square Pants

- CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ (COPII): Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: The Musical: The Series)

- CEL MAI BUN ACTOR (COPII): Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical: The Series)

- CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ (FAMILIE): Jenna Ortega (Wednesday Addams, Wednesday)

- CEL MAI BUN ACTOR (FAMILIE): Finn Wolfhard (Mike Wheeler, Stranger Things)

FILM:

- CEL MAI BUN FILM: Sonic the Hedgehog 2

- CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ DE FILM: Millie Bobby Brown (Enola Holmes, Enola Holmes 2)

- CEL MAI BUN ACTOR DE FILM: Dwayne Johnson (Black Adam/Teth-Adam, Black Adam)

- CEL MAI BUN FILM ANIMAT: Minions: The Rise of Gru

- CEA MAI BUNĂ VOCE ÎNTR-UN FILM ANIMAT (BĂRBAT): Dwayne Johnson (Krypto, DC League of Super-Pets)

- CEA MAI BUNĂ VOCE ÎNTR-UN FILM ANIMAT (FEMININ): Selena Gomez (Mavis, Hotel Transylvania: Transformania)

MUZICĂ:

- CEL MAI BUN ALBUM: "Midnights (3am Edition)"- Taylor Swift

- CEA MAI BUNĂ CÂNTĂREAȚĂ: Taylor Swift

- CEL MAI BUN CÂNTĂREȚ: Harry Styles

- CEA MAI BUNĂ TRUPĂ: BTS CEA MAI BUNĂ PIESĂ: "As It Was"- Harry Styles

- CEA MAI BUNĂ COLABORARE MUZICALĂ: "Sweetest Pie"- Megan Thee Stallion, Dua Lipa

- ARTISTUL BREAKOUT AL ANULUI: Dove Cameron

- ARTISTUL CU CEL MAI MARE IMPACT SOCIAL: Bella Poarch

- CEL MAI BUN ALBUM: Harry Styles (Marea Britanie)

ALTE CATEGORII:

- CEA MAI BUNĂ CREATOARE DE CONȚINUT: Charli D'Amelio

- CEL MAI BUN CREATOR DE CONȚINUT: MrBeast

- CEA MAI ÎNDRĂGITĂ FAMILIE DE PE SOCIAL MEDIA: Ninja Kidz TV

- CEA MAI BUNĂ SPORTIVĂ: Serena Williams

- CEL MAI BUN SPORTIV: LeBron James JOCUL VIDEO PREFERAT: Minecraft

- CEL MAI ÎNDRĂGIT ANIMAL DE COMPANIE AL UNEI VEDETE: Olivia Benson Swift CEA MAI BUNĂ CARTE: Seria de cărți Harry Potter

Despre Nickelodeon

Nickelodeon, aflat acum în cel de-al 43-lea an de existență, este brandul numărul 1 în materie de divertisment pentru copii. Brandul include programe și producții de televiziune în Statele Unite și în întreaga lume, plus produse de consum, experiențe digitale, experiențe în locații, edituri și filme de lung metraj. Nickelodeon face parte din portofoliul global de mărci de divertisment multimedia al Paramount (Nasdaq: PARA, PARAA).

