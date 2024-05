Nemo (Elveția) a câștigat concursul Eurovision 2024, după ce a spart ”codul” / video

Nemo a câștigat concursul Eurovision Song Contest 2024 pentru Elveția cu “The Code”, un cântec foarte personal despre a fi non-binar, fiind un premiu care încheie o competiție marcată de controverse, în special cu privire la participarea Israelului, relatează AFP.

