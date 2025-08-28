Nawrocki a chemat la Varșovia mai mulți lideri est-europeni, pentru a se sfătui cu ei în legătură cu vizita pe care o va face la Casa Albă / foto în articol

La Palatul Belweder, la invitația Președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki, au sosit președinții Lituaniei - Gitanas Nausėda, Estoniei - Alar Karis, Letoniei - Edgars Rinkēvičs, precum și prim-ministrul Danemarcei – Mette Frederiksen.

Tema principală a întâlnirii a fost securitatea în regiunea Mării Baltice, precum și problemele legate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și stadiul negocierilor de pace desfășurate sub conducerea președintelui Donald Trump. Anterior, președintele Karol Nawrocki a participat de două ori la teleconferința organizată de liderul Statelor Unite, cu participarea liderilor statelor europene și a Secretarului General al NATO, potrivit siteului Administrației Prezidențiale din Polonia.

Liderii au luat, de asemenea, parte la o teleconferință cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În cadrul briefingului de presă, șeful Biroului de Politică Internațională, Marcin Przydacz, a transmis că discuțiile cu liderii statelor din regiune reprezintă o pregătire pentru vizita Președintelui Poloniei la Washington, programată pentru săptămâna viitoare.

Șeful BPM a informat, de asemenea, că în zilele următoare Președintele Poloniei va purta convorbiri telefonice cu mai mulți lideri internaționali.

„Chiar mâine va avea loc o discuție cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar sâmbătă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte”, a informat acesta.

Pe 3 septembrie, la Washington, Președintele Karol Nawrocki se va întâlni cu Președintele Statelor Unite, Donald Trump. Liderul polonez se va deplasa în capitala SUA ca reprezentant al celui mai mare stat din Europa Centrală. De ani de zile, Polonia alocă sume record pentru apărare, asigurând astfel securitatea sa și a întregii regiuni. Totodată, Polonia este și stat fondator al Inițiativei celor Trei Mări și al Formatului București 9, platforme-cheie pentru cooperarea economică și militară a țărilor din această parte a Europei.

