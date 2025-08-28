Karol Nawrocki intră în conflict și cu UE. Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării

Karol Nawrocki și-a folosit din nou dreptul de veto, iar de această dată, președintele suveranist a respins un amendament al Uniunii Europene la legea privind rezervele de petrol și gaze. Potrivit Comisiei Europene, actualele reglementări nu sunt conforme cu așa-numitul Regulament SoS privind securitatea aprovizionării cu gaze, potrivit Euronews.

Karol Nawrocki, care ocupă funcția de președinte de mai puțin de o lună, a reușit deja să blocheze prin veto șase legi. Acum, Administrația Prezidențială a anunțat două noi veto-uri referitoare la legea privind rezervele de petrol și gaze, precum și la legea privind produsele de protecție a plantelor.

Cea mai controversată este prima decizie, în special pentru că Nawrocki a blocat un amendament european ce ar fi aliniat legea actuală la Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului.

Amendamentul european, respins

Legea privind rezervele de petrol și gaze urma să fie modificată astfel încât să fie conformă cu legislația UE. În esență, prevederea viza depozitarea gazului în afara Poloniei și distribuirea ulterioară a acestuia.

Legea actuală prevede, printre altele, că cei care stochează gaz în afara țării trebuie să utilizeze capacitățile de transport rezervate exclusiv pentru a aduce întreaga cantitate de rezerve obligatorii în Polonia, în caz de criză, fără a putea folosi acea capacitate în alte scopuri. De asemenea, era reglementat numărul de zile în care întregul volum de gaz ar trebui transferat direct în țară. În prezent, legea prevede 40 de zile, în timp ce amendamentul propunea 50 de zile.

Totodată, amendamentul introducea o supraveghere suplimentară, respectiv obligativitatea obținerii aprobării unui ministru dedicat pentru depozitarea rezervelor în afara țării, cu condiția ca acestea să fie repatriate în termen de 50 de zile.

Ceea ce Comisia Europeană a considerat neconform cu Regulamentul SoS a fost, în principal, obligația ca firmele care mențin rezerve obligatorii de gaz în afara Poloniei să rezerve capacitate pe interconectoarele transfrontaliere, chiar dacă nu o folosesc efectiv pentru transport. Bruxelles-ul a catalogat această prevedere drept discriminatorie pentru importatori și comercianți, și restrictivă pentru concurența pe piață.

Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării

În justificarea veto-ului se precizează că prelungirea termenului la 50 de zile, introducerea aprobării ministeriale sau renunțarea la obligația rezervării capacității pe interconector nu garantează securitatea energetică. Potrivit Administrației Prezidențiale, amendamentul permite depozitarea gazului în afara țării, ceea ce pe termen scurt poate părea avantajos, dar pe termen lung descurajează investițiile interne, de exemplu în construcția de depozite de gaz sau a celui de-al doilea terminal FSRU.

Noul veto al lui Karol Nawrocki ar putea duce la escaladarea tensiunilor dintre Polonia și Uniunea Europeană, mai ales în domeniul politicii energetice. Din punct de vedere juridic, faptul că legislația poloneză nu este armonizată cu normele europene în aspecte-cheie poate determina Comisia să declanșeze o procedură de infringement împotriva Poloniei, cu riscul aplicării unor sancțiuni financiare.

Veto-ul nu este însă definitiv. Legea se întoarce acum în Sejm (Parlament), care poate respinge veto-ul cu o majoritate de 3/5 din voturi, în prezența a cel puțin jumătate dintre deputați.

Decizia lui Nawrocki se înscrie într-un context diplomatic mai amplu al relațiilor dintre președintele polonez și Bruxelles: reducerea dependenței de resursele rusești este în prezent una dintre prioritățile Uniunii Europene. Întârzierile în implementarea unor reglementări esențiale îngreunează, susțin experții, găsirea unor soluții comune în acest domeniu.

