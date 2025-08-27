Tusk îl sfidează pe Nawrocki, după ce președintele suveranist al Poloniei a respins construirea de parcuri eoliene

Polonia va „crește radical” capacitatea energiei eoliene, în ciuda deciziei de săptămâna trecută a președintelui Karol Nawrocki de a respinge un proiect de lege care vizează relaxarea regulilor pentru construirea de parcuri eoliene terestre, a declarat miercuri premierul Donald Tusk, citat de Reuters.

Proiectul de lege respins ar fi redus distanța necesară dintre instalațiile planificate și locațiile rezidențiale.

„Vom crește radical capacitatea eoliană terestră, deoarece aceasta este cea mai ieftină sursă de electricitate”, a declarat Tusk reporterilor.

El a spus că guvernul lucrează la o rezoluție care să permită instalarea unor turbine eoliene mai eficiente la parcurile eoliene existente.

Rezoluțiile guvernamentale nu necesită susținere legislativă din partea parlamentului și, prin urmare, nu sunt supuse aprobării prezidențiale.

Producția de energie regenerabilă a crescut în Polonia în detrimentul energiei pe bază de cărbune, deși aceasta din urmă domină încă mixul energetic. În 2024, aproape 30% din electricitatea poloneză a fost generată din surse regenerabile.

